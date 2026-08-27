EQS-News: Daldrup & Söhne AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2026

EQS-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis

Daldrup & Söhne AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2026



27.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Daldrup & Söhne AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2026

Konzern-Gesamtleistung steigt um 56 % auf 32,3 Mio. EUR (H1 2025: 20,7 Mio. EUR)

EBIT wächst um 30,6 % auf 3,46 Mio. EUR (H1 2025: 2,65 Mio. EUR)

EBIT-Marge bei 10,7 % (H1 2025: 12,8 %)

Auftragsbestand Ende August erreicht 132 Mio. EUR (August 2025: 140 Mio. EUR)

Prognose für 2026 bestätigt

Pullach / Ascheberg, 27. August 2026 – Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG blickt auf ein starkes erstes Halbjahr 2026 zurück. Nach vorläufigen Zahlen erzielte der Konzern eine Gesamtleistung von 32,3 Mio. EUR nach 20,7 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum, was einem Wachstum von 56 Prozent entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 30,6 Prozent auf 3,46 Mio. EUR (H1 2025: 2,65 Mio. EUR). Die EBIT-Marge bezüglich der Gesamtleistung lag bei 10,7 Prozent (H1 2025: 12,8 Prozent). Der Auftragsbestand im August 2026 erreicht 132 Mio. EUR, gegenüber 140 Mio. EUR im August des Vorjahres.

In den vorläufigen Zahlen spiegeln sich mehrere Effekte wider. So hat Daldrup im ersten Halbjahr eine Vielzahl von Projekten durchgeführt. Da jedoch bei einzelnen Projekten Schlussabrechnungen zum Stichtag noch ausstanden, wurden die entsprechenden Leistungen mit einem Sicherheitsabschlag berücksichtigt. Gleichzeitig tätigte Daldrup in den ersten sechs Monaten zahlreiche Investitionen in die Modernisierung und Aufrüstung ihrer Bohranlagen, um der steigenden Nachfrage nach Projekten der mitteltiefen und tiefen Geothermie sowie Erkundungsbohrungen Rechnung zu tragen.

Andreas Tönies, CEO: „Trotz des starken ersten Halbjahres halten wir für das Gesamtjahr 2026 an unsere Prognose fest. Daldrup ist im Projektgeschäft tätig. Neben Projektverzögerungen entscheiden oftmals Kleinigkeiten, ob ein Projekt noch in der laufenden Berichtsperiode oder erst in der nächsten verbucht werden kann. Wir erwarten bei planmäßigem Geschäftsverlauf eine Konzern-Gesamtleistung von rund 58 Mio. EUR und eine EBIT-Marge zwischen 11,5 und 13,5 Prozent.“

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von 80 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold ). Dieser Bereich erbringt auch Bohrungen im Rahmen einer sicheren Endlagerfindung atomarer Hinterlassenschaften. Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Die Aktie ist im Auswahlindex Scale30 enthalten

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Annette Kohler-Kruse / Frank Ostermair

Fon +49 171 547 69 84

ir@daldrup.eu

Emil-Riedl-Weg 6

82049 Pullach i. Isartal

Deutschland

www.daldrup.eu