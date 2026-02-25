EQS-News: Darwin AG gibt vorläufigen Konzernumsatz 2025 bekannt und bestätigt strategischen Wachstumskurs

EQS-News: Darwin AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung

Darwin AG gibt vorläufigen Konzernumsatz 2025 bekannt und bestätigt strategischen Wachstumskurs



25.02.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News

Darwin AG gibt vorläufigen Konzernumsatz 2025 bekannt und bestätigt strategischen Wachstumskurs

München, den 25.02.2026 - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) veröffentlicht heute den vorläufigen Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis von noch vorläufigen Finanzzahlen einen Konzernumsatz in Höhe von rund 55 Mio. € (Vorjahr: 25,3 Mio. €) erwirtschaftet. Dies entspricht einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von rund 117 %.

Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit einem positiven Konzernergebnis.

„Wir sind mit der Entwicklung der Konzernumsätze im Geschäftsjahr 2025 sehr zufrieden. Die vorläufigen Umsatzzahlen unterstreichen die operative Stärke unserer Gruppe“, kommentiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. „Mit den Produkten unserer 100%igen Tochtergesellschaft Novogenia GmbH verfügen wir über eine international sichtbare Positionierung unserer umfassenden Genanalysen und darauf basierender personalisierter Nahrungsergänzungsmittel. Die strategischen Partnerschaften mit 10X Health (USA) und M42 (Abu Dhabi) bilden das Fundament für eine neue Skalierungsphase. Wir sehen in der Umsetzung dieser Großprojekte und weiteren Initiativen erhebliches Potenzial zur nachhaltigen Wertsteigerung der Darwin AG.“

Die testierten und vollständigen Konzernzahlen 2025 werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

Über die Darwin AG

Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Darwin Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech , Healthcare und Life Sciences.

Kontakt: