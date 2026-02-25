Novogenia Aktie

Novogenia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C35W / ISIN: DE000A3C35W0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 10:00:04

EQS-News: Darwin AG gibt vorläufigen Konzernumsatz 2025 bekannt und bestätigt strategischen Wachstumskurs

EQS-News: Darwin AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Umsatzentwicklung
Darwin AG gibt vorläufigen Konzernumsatz 2025 bekannt und bestätigt strategischen Wachstumskurs

25.02.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

 

Darwin AG gibt vorläufigen Konzernumsatz 2025 bekannt und bestätigt strategischen Wachstumskurs

München, den 25.02.2026 - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) veröffentlicht heute den vorläufigen Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2025. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis von noch vorläufigen Finanzzahlen einen Konzernumsatz in Höhe von rund 55 Mio. € (Vorjahr: 25,3 Mio. €) erwirtschaftet. Dies entspricht einem Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von rund 117 %.

Darüber hinaus rechnet das Unternehmen mit einem positiven Konzernergebnis.

„Wir sind mit der Entwicklung der Konzernumsätze im Geschäftsjahr 2025 sehr zufrieden. Die vorläufigen Umsatzzahlen unterstreichen die operative Stärke unserer Gruppe“, kommentiert CEO Dr. Daniel Wallerstorfer. „Mit den Produkten unserer 100%igen Tochtergesellschaft Novogenia GmbH verfügen wir über eine international sichtbare Positionierung unserer umfassenden Genanalysen und darauf basierender personalisierter Nahrungsergänzungsmittel. Die strategischen Partnerschaften mit 10X Health (USA) und M42 (Abu Dhabi) bilden das Fundament für eine neue Skalierungsphase. Wir sehen in der Umsetzung dieser Großprojekte und weiteren Initiativen erhebliches Potenzial zur nachhaltigen Wertsteigerung der Darwin AG.“

Die testierten und vollständigen Konzernzahlen 2025 werden mit dem Geschäftsbericht 2025 am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

 

Über die Darwin AG

Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Darwin Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

 

Kontakt:

Darwin AG
Brienner Str. 7
80333 München
Tel: +49 89 - 20 500 450
investor.relations@darwin-biotech.com		 Medienkontakt
MC Services AG
Katja Arnold, Pamela Keck
Tel.: +49 89 - 210 228-0
darwin@mc-services.eu
 
 

25.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

2281138  25.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

mehr Nachrichten

Analysen zu Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Novogenia Holding AG Inhaber-Akt 9,55 12,35% Novogenia Holding AG Inhaber-Akt

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen