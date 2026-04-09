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09.04.2026 10:00:03

EQS-News: Darwin AG präsentiert auf der Invest 2026 in Stuttgart sowie dem Equity Forum in Frankfurt

EQS-News: Darwin AG / Schlagwort(e): Konferenz
Darwin AG präsentiert auf der Invest 2026 in Stuttgart sowie dem Equity Forum in Frankfurt

09.04.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Corporate News

Darwin AG präsentiert auf der Invest 2026 in Stuttgart sowie dem Equity Forum in Frankfurt

München, den 09. April 2026 - Die Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) wird im Frühjahr 2026 auf zwei Kapitalmarktkonferenzen vertreten sein: Auf der Stuttgarter Invest sowie dem Equity Forum (Frühjahrkonferenz 2026) in Frankfurt. Auf beiden Konferenzen werden Mitglieder des Managements das Unternehmen, die Equity Story und aktuelle Entwicklungen im Rahmen einer Präsentation vorstellen und für Einzelgespräche zur Verfügung stehen.

Die Invest, Leitmesse für Finanzen und Geldanlage, findet vom 17. bis 18. April 2026 in der Messe Stuttgart statt. Die Konferenz richtet sich an Privatanleger und deckt eine Vielzahl von Anlageformen und Themen aus der Finanzbranche ab. Unter dem Motto „Invest in the Future of Precision Health“ präsentiert Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Darwin AG, am 17. April 2026 um 17:30 Uhr die Equity Story und gibt einen exklusiven Einblick, wie personalisierte Lösungen den Gesundheitsmarkt von morgen gestalten.

Interessierte Besucherinnen und Besucher treffen das Management der Darwin AG vor Ort in Halle 4, Stand 4E32, um sich über personalisierte Gesundheit und die Produkte der Darwin AG und Tochtergesellschaften zu informieren. Weitere Informationen zur Invest finden Sie hier.

Die Frühjahrskonferenz 2026 des Equity Forum findet vom 11. bis 12. Mai 2026 im Frankfurter Flemings Selection Hotel statt. Es ist eine MiFiD II-konforme Fachveranstaltung für institutionelle Investoren, Finanzanalysten sowie Venture Capital- und Private Equity-Investoren. Die Darwin AG wird Investoren, Analysten und Finanzjournalisten die Unternehmensentwicklung und testierten Finanzzahlen 2025 präsentieren sowie einen operativen und strategischen Ausblick geben. Die Konzernzahlen 2025 werden mit dem Geschäftsbericht am 12. Mai 2026 veröffentlicht.

Die Präsentation findet am 12. Mai 2026 von 09:20 bis 09:55 Uhr statt. Im Anschluss steht Dr. Daniel Wallerstorfer, CEO der Darwin AG, für persönliche Gespräche zur Verfügung. Über das Veranstaltungstool der Konferenzwebseite können Einzeltermine gebucht werden. Mehr Informationen zur Frühjahrskonferenz 2026 finden Sie hier.

 

Über die Darwin AG

Die „Darwin Gruppe“ (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Gesundheitsunternehmen insbesondere auf dem Gebiet der Humangenetik und der Entwicklung darauf basierender personalisierter Produkte. Die im firmeneigenen Labor durchgeführten Genanalysen werden in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika eingesetzt. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus hält Darwin Beteiligungen an innovativen Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences. Weitere Informationen unter https://darwin-biotech.com/de/startseite/

Kontakt

Darwin AG
Brienner Str. 7
80333 München
Tel: +49 89 - 20 500 450
investor.relations@darwin-biotech.com		 Medienkontakt
MC Services AG
Katja Arnold, Pamela Keck
Tel.: +49 89 - 210 228-0
darwin@mc-services.eu
 
 

 


09.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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