Mutares Aktie
WKN DE: A2NB65 / ISIN: DE000A2NB650
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29.05.2026 21:30:04
EQS-News: Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet
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EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Verkauf
Das Mutares-Portfoliounternehmen F.lli Ferrari Holding hat eine Vereinbarung über den Teilverkauf seines Benelux-Geschäfts an die HMF Group unterzeichnet
Das veräußerte Geschäft erwirtschaftet einen Umsatz von rund EUR 35 Mio. und beschäftigt etwa 50 Mitarbeiter. Die Transaktion ist Teil der laufenden operativen Restrukturierung und industriellen Neupositionierung von F.lli Ferrari nach dessen Übernahme von Hyva/JOST.
F.lli Ferrari ist ein etablierter Hersteller von LKW-Kranen und Hebelösungen mit einer starken industriellen Tradition und einem breiten internationalen Kundenstamm. Seit dem Beitritt zu Mutares hat das Unternehmen mehrere operative und strategische Maßnahmen eingeleitet, die darauf abzielen, seine Präsenz zu straffen, die operative Effizienz zu verbessern und den Fokus auf die Kernaktivitäten in der Fertigung zu schärfen. Die Transaktion steht voll und ganz im Einklang mit der strategischen Logik, die der ursprünglichen Übernahme von F.lli Ferrari zugrunde lag, und stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der Strategie der Gruppe dar, sich auf das Kerngeschäft und das eigene Produktportfolio ihres Portfoliounternehmens zu konzentrieren.
Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die Transaktion ermöglicht es der Gruppe von Portfoliounternehmen, ihre Präsenz weiter zu straffen und ihren Fokus auf intern produzierte Kranplattformen und eigene Marken, darunter F.lli Ferrari, Kennis und Amco Veba Marine, zu verstärken. Sie spiegelt zudem unsere Strategie wider, uns auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und die strategischen Überlegungen, die Teil der ursprünglichen Übernahme waren, konsequent umzusetzen. Gleichzeitig stärkt die Transaktion die industrielle Positionierung von F.lli Ferrari und unterstützt die nächste Phase der operativen Entwicklung des Unternehmens. Als strategischer Käufer mit starker Marktkompetenz ist die HMF Group gut positioniert, um die Vertriebsaktivitäten in der Benelux-Region weiter auszubauen und die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu unterstützen.“
Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.
Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.
Mutares SE & Co. KGaA
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29.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Mutares SE & Co. KGaA
|Arnulfstr.19
|80335 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89-9292 776-0
|Fax:
|+49 (0)89-9292 776-22
|E-Mail:
|ir@mutares.de
|Internet:
|www.mutares.de
|ISIN:
|DE000A2NB650
|WKN:
|A2NB65
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2335934
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2335934 29.05.2026 CET/CEST
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