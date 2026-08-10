DATAGROUP Aktie
WKN DE: A41YEV / ISIN: DE000A41YEV7
|
10.08.2026 08:30:03
EQS-News: DATAGROUP erhält Zuschlag für umfassende Workplace Services und Device Lifecycle Management bei der Investitionsbank Berlin
|
EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
DATAGROUP erhält Zuschlag für umfassende Workplace Services und Device Lifecycle Management bei der Investitionsbank Berlin
Im Rahmen des Auftrags übernimmt DATAGROUP sämtliche Leistungen entlang des Lebenszyklus der Endgeräte – von der Bereitstellung, Konfiguration und Logistik über den Betrieb und Support bis hin zum Austausch sowie der sicheren Rücknahme und Verwertung am Ende der Nutzungsdauer. Damit erhält die IBB einen zentralen Servicepartner für alle wesentlichen Aufgaben rund um die Arbeitsplatzversorgung.
Ein wichtiger Mehrwert des Projekts liegt in der ganzheitlichen Steuerung des Gerätebestands. Transparente Prozesse entlang der gesamten Nutzungsdauer ermöglichen eine bessere Planung von Investitionen und Austauschzyklen sowie eine effizientere Verwaltung der vorhandenen Endgeräte. Dadurch werden Bereitstellungszeiten verkürzt, administrative Aufwände reduziert und die Nutzerzufriedenheit erhöht.
„Mit DATAGROUP haben wir einen erfahrenen und leistungsfähigen Partner für unsere Workplace-Infrastruktur gefunden. Durch die ganzheitliche Betreuung unserer Endgeräte – von Bereitstellung bis Verwertung – schaffen wir gemeinsam eine moderne und zuverlässige Arbeitsplatzversorgung, die unsere Mitarbeitenden optimal unterstützt“, so Wolf Diederich, Bereichsleitung IT bei der IBB.
Besondere Bedeutung haben zudem die Themen IT-Sicherheit und Compliance. Standardisierte Betriebs- und Bereitstellungsprozesse sowie definierte Sicherheits- und Kontrollmechanismen sorgen dafür, dass die eingesetzten Endgeräte den organisatorischen und regulatorischen Anforderungen entsprechen. Ergänzt wird dies durch klare Governance-Strukturen, regelmäßiges Reporting und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement.
Auch Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil des Serviceansatzes. DATAGROUP verfolgt einen Lifecycle-orientierten Ansatz, der die möglichst lange Nutzung von Hardware, die Wiederaufbereitung geeigneter Geräte sowie deren sichere und nachvollziehbare Verwertung umfasst. Dadurch wird ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen unterstützt und ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet.
„Wir freuen uns über das Vertrauen der Investitionsbank Berlin und darauf, die digitale Arbeitsumgebung der Bank gemeinsam weiterzuentwickeln. Device Lifecycle Management ist ein zentraler Baustein moderner Workplace Services und trägt wesentlich zu einer effizienten, sicheren und nachhaltigen IT-Arbeitsplatzversorgung bei. Unser Anspruch ist es, mit hoher Servicequalität, standardisierten Prozessen und einer engen Partnerschaft einen echten Mehrwert für die Investitionsbank Berlin und ihre Mitarbeitenden zu schaffen“, so Peter Vages, Geschäftsführer bei DATAGROUP.
Die Investitionsbank Berlin und DATAGROUP verstehen die Zusammenarbeit als langfristige Partnerschaft. Im Mittelpunkt stehen die kontinuierliche Verbesserung der Workplace Services sowie die Anpassung an zukünftige technologische und organisatorische Anforderungen. Ziel ist eine moderne, sichere und skalierbare Arbeitsplatzumgebung, die die Mitarbeitenden optimal unterstützt und den langfristigen Erfolg der Investitionsbank Berlin fördert.
Über DATAGROUP
KONTAKT
10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A41YEV7
|WKN:
|A41YEV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
|LEI Code:
|391200NEYPQM7LC12H89
|EQS News ID:
|2379600
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2379600 10.08.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DATAGROUP SE
Analysen zu DATAGROUP SE
Aktien in diesem Artikel
|DATAGROUP SE
|80,00
|3,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX in Grün -- Wall Street wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart ohne große Impulse. Der deutsche Leitindex präsentiert sich freundlich. Die US-Börsen dürften seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.