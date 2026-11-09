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09.11.2026 09:00:03

EQS-News: DATAGROUP gewinnt Pflanzen-Kölle als Neukunden für den Betrieb zentraler IT-Services

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges
DATAGROUP gewinnt Pflanzen-Kölle als Neukunden für den Betrieb zentraler IT-Services

09.11.2026 / 09:00 CET/CEST
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DATAGROUP gewinnt Pflanzen-Kölle als Neukunden für den Betrieb zentraler IT-Services

Pliezhausen, 9. November 2026 – DATAGROUP hat die Pflanzen-Kölle Gartencenter GmbH & Co. KG als Neukunden gewonnen. Im Rahmen eines Vertrags mit einer Laufzeit von 36 Monaten übernimmt DATAGROUP den Betrieb zentraler IT-Services. Das Auftragsvolumen liegt im einstelligen Millionenbereich. Pflanzen-Kölle zählt mit 14 Filialen, zwei Gärtnereien und einem Onlineshop deutschlandweit zu den bekanntesten Unternehmen der Branche und setzt beim Betrieb zentraler IT-Services künftig auf die Expertise von DATAGROUP.

Mit dem neuen Auftrag baut DATAGROUP die Position als leistungsstarker IT-Partner für mittelständische Unternehmen weiter aus. Im Rahmen der Zusammenarbeit betreibt DATAGROUP für Pflanzen-Kölle Managed Server, Network Services sowie zentrale Security Services. SIEM- und SOC-Leistungen werden im Zuge des Betriebes ergänzt. Darüber hinaus verantwortet DATAGROUP den Betrieb der Citrix-Farm, über die Anwender*innen auf zentrale Anwendungen zugreifen. Mit der Bündelung dieser zentralen IT-Services stärkt Pflanzen-Kölle die Qualität und Skalierbarkeit des IT-Betriebs. Ziel ist es, die Betriebssicherheit weiter zu erhöhen und die Grundlage für zukünftige technologische Entwicklungen zu schaffen. Gleichzeitig soll das Unternehmen Freiräume gewinnen, um sich stärker auf die Weiterentwicklung seiner Prozesse und digitalen Angebote zu konzentrieren.

Im Rahmen des Projekts setzt Pflanzen-Kölle auf die CORBOX von DATAGROUP. Die neun Servicefamilien ermöglichen eine passgenaue Kombination der benötigten Services und schaffen die Grundlage für einen standardisierten und zukunftsfähigen IT-Betrieb. Dabei profitiert Pflanzen-Kölle von den in allen Services verankerten Kernelementen CORSecurity, CORCloud, CORCompliance und CORIntelligence. Sie stärken die IT-Sicherheit, unterstützen die Nutzung moderner Cloud-Technologien, fördern die Einhaltung regulatorischer Anforderungen und schaffen die Voraussetzungen für den Einsatz neuer Technologien. Damit erhält Pflanzen-Kölle eine IT-Basis, die aktuelle Anforderungen zuverlässig erfüllt und zugleich flexibel weiterentwickelt werden kann.

Partnerschaft für einen zukunftsfähigen IT-Betrieb

Mit 14 Filialen, zwei Gärtnereien und einem Onlineshop ist Pflanzen-Kölle deutschlandweit vertreten. Neben der Übernahme zentraler IT-Services bringt DATAGROUP ihre langjährige Erfahrung im Betrieb komplexer IT-Umgebungen sowie ihr bundesweites Service-Netzwerk in die Partnerschaft ein.

„Für uns war entscheidend, einen Partner zu finden, der den zuverlässigen Betrieb zentraler IT-Services sicherstellt und mit unseren Anforderungen mitwachsen kann. Die Zusammenarbeit schafft die Voraussetzungen, um unsere internen Ressourcen künftig noch stärker auf wertschöpfende Themen zu fokussieren und unsere IT sowie unsere digitalen Angebote flexibel weiterzuentwickeln“, sagt Andreas Rehmann, Leiter Orga/IT bei Pflanzen-Kölle.
 

Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland und seit Juni 2026 auch in den Niederlanden konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

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KONTAKT

Anke Banaschewski
Investor Relations & Unternehmenskommunikation
presse@datagroup.de


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72124 Pliezhausen
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Fax: +49 711 41079 220
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