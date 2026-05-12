EQS-News: DATAGROUP gewinnt Sprint Sanierung GmbH als Kunden für Data Center und Managed Services

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DATAGROUP gewinnt Sprint Sanierung GmbH als Kunden für Data Center und Managed Services



12.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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DATAGROUP gewinnt Sprint Sanierung GmbH als Kunden für Data Center und Managed Services



Pliezhausen, 12. Mai 2026 – DATAGROUP übernimmt für die Sprint Sanierung GmbH künftig den Betrieb zentraler IT-Infrastruktur im Bereich Data Center und Managed Services. Der Vertrag hat ein Volumen im einstelligen Millionenbereich und eine Laufzeit von drei Jahren mit Verlängerungsoption.

Mit der Sprint Sanierung GmbH gewinnt DATAGROUP eines der führenden Unternehmen in Deutschland für die Sanierung von Schäden an Gebäuden, Hausrat und Inhalt als Kunden. Bereits in der Vergangenheit bestand eine Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen, an die nun erfolgreich angeknüpft wird. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren insbesondere die technische Kompetenz, die hohe Geschwindigkeit im Angebots- und Entscheidungsprozess sowie das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Cloud- und Serviceorganisation von DATAGROUP. Im Auswahlprozess konnte sich DATAGROUP insbesondere durch ein belastbares Betriebsmodell und die hohe Qualität der Serviceerbringung differenzieren.



Ganzheitliche Services für eine stabile IT-Basis

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt DATAGROUP den Betrieb zentraler IT-Services und stellt eine leistungsfähige sowie skalierbare Infrastruktur für die Geschäftsprozesse von Sprint Sanierung sicher. Dazu gehören insbesondere der zuverlässige Betrieb der zentralen Systemlandschaften sowie die sichere Vernetzung und Verfügbarkeit der IT-Umgebung.

Die Leistungen werden über die modulare Serviceplattform CORBOX erbracht und passgenau auf die Anforderungen zugeschnitten. Der Fokus liegt dabei auf den Servicefamilien Cloud Services, Network Services sowie Application und Datamanagement. Ergänzend werden zentrale Infrastrukturdienste integriert und über das DATAGROUP IT Service Management gesteuert, einschließlich klar definierter Service Level Agreements und transparenter Steuerungsprozesse. So entsteht ein stabiler, standardisierter IT-Betrieb, der gleichzeitig die notwendige Flexibilität für zukünftige Anforderungen bietet.

Die Überführung der Systeme erfolgt im Rahmen einer strukturierten Transition über einen Zeitraum von drei Monaten. Anschließend übernimmt DATAGROUP den stabilen Regelbetrieb.

„Für uns war entscheidend, einen Partner zu finden, der unsere IT nicht nur betreibt, sondern aktiv weiterentwickelt. DATAGROUP hat uns mit einem sehr klar strukturierten Ansatz für die Transition und einem belastbaren Betriebsmodell überzeugt. Die Kombination aus standardisierten Services und der Flexibilität, unsere spezifischen Anforderungen abzubilden, war für unsere Entscheidung ausschlaggebend“, sagt Axel Weeber, Bereichsleiter IT der Sprint Sanierung GmbH.

„Der Zuschlag zeigt, dass wir auch bei komplexen Anforderungen in sehr kurzer Zeit ein tragfähiges und wirtschaftlich überzeugendes Betriebsmodell entwickeln können. Dass sich ein Kunde erneut für DATAGROUP entscheidet, bestätigt zusätzlich die nachhaltige Qualität unserer Services und die Verlässlichkeit unserer Zusammenarbeit“, sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP.



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

KONTAKT

Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

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