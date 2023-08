EQS-News: DATAGROUP SE: Die Stadtwerke Neuss setzen bei der IT auf DATAGROUP

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Stadtwerke Neuss setzen bei der IT auf DATAGROUP

Pliezhausen, 08.08.2023. Die Stadtwerke Neuss haben sich für ein Full Outsourcing mit dem IT-Dienstleister DATAGROUP entschieden. Im Rahmen eines First Generation Outsourcings übernimmt DATAGROUP die Verantwortung für alle IT-Services des Unternehmens. DATAGROUP erbringt für die Stadtwerke vollumfängliche IT-Services. Dazu gehören der Betrieb von Servern im DATAGROUP Data Center und von Basis-Diensten, Netzwerk-Services, Client Services, Mail-Services auf Basis von Microsoft Exchange, Messaging mit Microsoft Teams, Terminal Services (Citrix), der Datenbankbetrieb für SQL und Oracle sowie der SAP-Basisbetrieb. Zudem übernimmt DATAGROUP den Service Desk und den Onsite Support für die Anwender*innen. Die Transition begann im Juni 2023. DATAGROUP konnte in der Ausschreibung mit langjähriger Erfahrung auch in der Energiebranche punkten. Bei den Stadtwerken Neuss handelt es sich nach u.a. den Stadtwerken München und den Stadtwerken Ulm / Neu-Ulm um einen weiteren Kunden in der Branche für DATAGROUP. Neben der Kompetenz und Leistungsfähigkeit des Unternehmens hat uns vor allem auch überzeugt, dass DATAGROUP während des gesamten Ausschreibungsprozesses kontinuierlich partnerschaftlich und auf Augenhöhe agiert hat, so Stefan Isselhorst, Leiter Zentralabteilung IT Stadtwerke Neuss. Mit der Erfahrung der DATAGROUP in unserer Branche fühlen wir uns bei der Entscheidung für ein erstmaliges IT-Outsourcing gut aufgehoben und verstanden. Die Zusammenarbeit mit DATAGROUP wird es den Stadtwerken ermöglichen, sich verstärkt auf ihre strategischen Ziele zu fokussieren und die Herausforderungen der digitalen Zukunft erfolgreich anzugehen.

Über die Stadtwerke Neuss Die Stadtwerke Neuss sind ein kommunales Versorgungs- und Infrastrukturunternehmen: Über 660 Mitarbeiter und ein breites Leistungsspektrum machen die Stadtwerke zum Serviceunternehmen für Neuss. Das Portfolio umfasst dabei Strom, Elektromobilität Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme, Contracting, den öffentlichen Personennahverkehr, Mobilitätsdienstleistungen, Schwimmbäder, eine Eissporthalle und eine Saunalandschaft. Innerhalb der Konzernbereiche bieten die Stadtwerke den Neusser Bürgerinnen und Bürgern eine Vielzahl von Produkten und Services an.

Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre buy and turn around- bzw. buy and build-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. Mehr Informationen unter www.datagroup.de.



Kontakt:

Jelena Hauß

Unternehmenskommunikation

