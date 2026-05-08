DATAGROUP Aktie
WKN DE: A0JC8S / ISIN: DE000A0JC8S7
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08.05.2026 16:15:03
EQS-News: DATAGROUP übernimmt niederländischen IT-Dienstleister Valid Managed Services
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EQS-News: DATAGROUP SE
/ Schlagwort(e): Firmenübernahme
DATAGROUP übernimmt niederländischen IT-Dienstleister Valid Managed Services
Pliezhausen, 8. Mai 2026 – Die DATAGROUP SE (WKN A0JC8S) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des niederländischen IT-Dienstleisters Valid Managed Services B.V. getroffen. Mit der Transaktion treibt DATAGROUP die Internationalisierung voran und erweitert gezielt ihre Präsenz im europäischen Ausland.
Valid Managed Services B.V. („Valid MS“) ist ein Managed-Service-Anbieter und eine 1999 gegründete Tochtergesellschaft von Valid. Valid MS hat seinen Sitz in Eindhoven, Niederlande. Das Unternehmen beschäftigt rund 180 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 35 Mio. Euro. Das Leistungsangebot umfasst Managed Services und Beratungsleistungen in den Bereichen Modern Workplace, Infrastruktur, Netzwerke und Security & Compliance. Die Dienstleistungen richten sich vor allem an mittelständische und größere Unternehmen. Valid verfügt über eine etablierte Kundenbasis sowie ein standardisiertes Serviceangebot, das durch kundenspezifische Dienstleistungen ergänzt wird. Diese Struktur bietet Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung insbesondere im Bereich Managed Services.
„Der Zusammenschluss mit DATAGROUP eröffnet unseren Kunden und Mitarbeitern neue Möglichkeiten. Wir teilen die gleiche Vision eines technologieorientierten IT-Service-Modells: standardisierte Lösungen, wo dies möglich ist, und kundenspezifische Dienstleistungen, wo dies erforderlich ist. Die CORBOX-Plattform von DATAGROUP bietet zahlreiche Möglichkeiten, Vorteile für unsere Kunden zu realisieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam weiteres Wachstum in den Niederlanden und darüber hinaus zu realisieren“, so Dis Valcq, Co-CEO und Gründer von Valid.
Die Übernahme steht im Kontext der langfristigen Strategie von DATAGROUP zu einem führenden europäischen IT-Service-Anbieter zu werden. Die Akquisition von Valid stellt dabei einen ersten Schritt zur Etablierung einer europäischen Präsenz dar. Im Rahmen der Integration sollen insbesondere bestehende Leistungen im Bereich Managed Services sowie internationale Kundenbeziehungen weiterentwickelt werden.
„DATAGROUP verfügt über langjährige Erfahrung in der Integration von Unternehmen. Mit Valid realisieren wir nun unsere erste Akquisition im europäischen Ausland. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team vor Ort und heißen sie bei DATAGROUP willkommen“, ergänzt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter üblichen Vollzugsbedingungen und wird in den kommenden Monaten erwartet.
Über DATAGROUP
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08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
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|Fax:
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|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A0JC8S7
|WKN:
|A0JC8S
|Indizes:
|Scale 30
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|EQS News ID:
|2324250
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