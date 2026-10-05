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05.10.2026 08:00:04

EQS-News: DATAGROUP veräußert KMU-Tochter DATAGROUP GO

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Verkauf
DATAGROUP veräußert KMU-Tochter DATAGROUP GO

05.10.2026 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

5. Oktober 2026 – Die DATAGROUP SE hat eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer KMU-Tochter DATAGROUP GO GmbH an die niederländische Techone unterzeichnet. DATAGROUP fokussiert sich damit zukünftig mit dem Managed-IT-Service-Portfolio CORBOX stärker auf das Segment mittelständische und große Unternehmen mit komplexen IT-Landschaften.

Die Transaktion schafft eine klare strategische Perspektive: DATAGROUP legt ihren strategischen Fokus künftig auf Enterprise-Kunden und das CORBOX-Geschäft sowie alle dafür notwendigen Kompetenzen. Mit der Fokussierung auf Managed IT-Services für komplexe, geschäftskritische IT-Landschaften im Enterprise-Marktsegment schärft DATAGROUP ihr Profil im Markt und schafft zusätzliche Kapazitäten für die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts.

„Die Anforderungen von Enterprise-Kunden und KMU unterscheiden sich zunehmend in Technologien, Servicegestaltung und Investitionsschwerpunkten. Mit der Transaktion schaffen wir optimale Rahmenbedingungen, damit die DATAGROUP ihre Marktchancen noch gezielter nutzen und ihre Stärken weiter ausbauen kann“, sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP.

DATAGROUP GO ist in den vergangenen Jahren aus der schrittweisen Zusammenführung mehrerer IT-Unternehmen entstanden. Seit 2022 wurden insgesamt drei Akquisitionen im KMU-Segment vorgenommen und die Einheiten sukzessive unter dem Dach der DATAGROUP GO integriert.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Bedingungen.

 

Über DATAGROUP:
DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland und seit Juni 2026 auch in den Niederlanden konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre „buy and turn around“- bzw. „buy and build“-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

 

Kontakt:
DATAGROUP SE
Anke Banaschewski
Investor Relations
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
anke.banaschewski@datagroup.de

05.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATAGROUP SE
Wilhelm-Schickard-Str. 7
72124 Pliezhausen
Deutschland
Telefon: +49 711 4900 500
Fax: +49 711 41079 220
Internet: www.datagroup.de
ISIN: DE000A41YEV7
WKN: A41YEV
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
LEI Code: 391200NEYPQM7LC12H89
EQS News ID: 2409920

 
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2409920  05.10.2026 CET/CEST

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