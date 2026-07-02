Davigo Aktie
WKN DE: A2LQGN / ISIN: DE000A2LQGN7
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02.07.2026 09:30:03
EQS-News: DAVIGO AG: KI-gestützter Digital-Agent GOLIATH für die Auswahl von Private-Equity-Investments exklusiv im Einsatz
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EQS-News: Davigo AG
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
DAVIGO AG: KI-gestützter Digital-Agent GOLIATH für die Auswahl von Private-Equity-Investments exklusiv im Einsatz
Hamburg, den 2. Juli 2026 – Die DAVIGO AG (ISIN DE000A2LQGN7 – WKN A2LQGN) gibt bekannt, dass die TRANS-INDEX AG, an der die DAVIGO AG mit 27,8 Prozent beteiligt ist, in Kürze ihre neueste Entwicklung, den KI-unterstützten Digital-Agenten GOLIATH, exklusiv der DAVIGO AG zur Nutzung bereitstellen wird.
Mit dem Einsatz von GOLIATH wird es der DAVIGO AG ermöglicht, zielgenau Unternehmen zu identifizieren, die über ein vielversprechendes und spannendes Geschäftsmodell verfügen, aber noch nicht an der Börse gehandelt werden. Der Schwerpunkt in der Auswahl der Unternehmen liegt auf einem erkennbaren Potenzial, möglichst in einer sehr frühen Phase ihres Lebenszyklus. Dem Wesen nach handelt es sich dabei im Kern um Start-ups und Spin-offs, die entweder aus eigener Kraft groß werden oder als Innovationstreiber für etablierte Großkonzerne fungieren und in der Folge entsprechend übernommen werden können.
GOLIATH vervollständigt das digitalisierte Auswahlverfahren der DAVIGO AG von Public Equity um Private Equity
Mit GOLIATH vervollständigt die DAVIGO AG ihr digitalisiertes Auswahlverfahren in die Private Markets hinein – also den Bereich der nicht-börsennotierten Unternehmen. Und ergänzt damit perfekt DAVID, den bereits seit 2018 erfolgreich im Einsatz befindlichen Digital-Agenten für den Bereich der börsennotierten Unternehmen (Public Equity). DAVID hat bei über 2.000 abgeschlossenen Investments eine durchschnittliche IRR von 25,4 Prozent p.a. je Investment erzielt und damit seine Funktionsfähigkeit bewiesen.
Mit dem Einsatz von GOLIATH werden in Kürze weitere, vielversprechende Unternehmen abseits der Börse hinzukommen.
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Über die DAVIGO AG
Disclaimer
02.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Davigo AG
|Heimhuder Straße 52
|20148 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|contact@davigo.world
|Internet:
|https://davigo.com/
|ISIN:
|DE000A2LQGN7
|WKN:
|A2LQGN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg
|EQS News ID:
|2358232
|Ende der Mitteilung
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