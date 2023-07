EQS-News: DBAG setzt weiter auf Digitalisierung und investiert in AOE Group

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Private Equity

DBAG setzt weiter auf Digitalisierung und investiert in AOE Group



18.07.2023

DBAG setzt weiter auf Digitalisierung und investiert in AOE Group AOE Group ist ein führender Dienstleister für agile Software-Entwicklung mit Fokus auf individuelle Unternehmenslösungen

Siebte Investition im Wachstumssektor IT-Services und Software

Attraktive Chancen für Buy-and-Build-Strategie Frankfurt am Main, 18. Juli 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) beteiligt sich an der AOE Group (AOE), einem führenden Dienstleister für agile Software-Entwicklung mit Fokus auf individuelle Unternehmenslösungen. Ein von der DBAG beratener Fonds übernimmt die Mehrheit der Anteile von den Gründern sowie zwei Finanzinvestoren. Neben der Investition aus dem Fonds heraus, beteiligt sich die DBAG mit Mitteln aus ihrer Bilanz mit 10,3 Millionen Euro. Die Gründer von AOE werden als substanzielle Minderheitsgesellschafter verbleiben und das Unternehmen weiterhinführen. QVM Privatkapital wird ebenfalls als Minderheitsgesellschafter beteiligt sein. Die Transaktion, die noch der Zustimmung der Behörden bedarf, wird voraussichtlich im August abgeschlossen sein. Über die Bedingungen des Verkaufs haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Zuverlässiger Partner für individuelle und software-getriebene Unternehmenslösungen

Die AOE Group hat ihren Hauptsitz in Wiesbaden und beschäftigt knapp 200 hochqualifizierte Experten im Bereich agile Softwarelösungen. Das Unternehmen ist in einem Markt aktiv, der vom starken Rückenwind transformativer Themen wie Cloud, Digitalisierung und Datenverwaltung profitiert. Gemäß dem Motto: Talents. Enabling. Tech., wird AOE von seinen Kunden als Schnellboot und Partner auf Augenhöhe für anspruchsvolle Software-Dienstleistungen gesehen. Diese Kunden kommen aus den Branchen E-Commerce, Telekommunikation, Luftfahrt, Healthcare, Produktion, Fintech und dem öffentlichen Sektor. AOE Group passt sich perfekt in das DBAG-Portfolio ein

Die Entscheidung, in AOE zu investieren, beruht auf den Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, sowie dem Potenzial das Unternehmen mittels einer Buy-and-Build-Strategie zu weiterem Wachstum zu verhelfen. Die DBAG investiert bereits seit einigen Jahren in den Wachstumssektor IT-Services und Software. AOE Group profitiert von der umfangreichen Erfahrung und dem Netzwerk der DBAG in diesem Sektor. Beides speist sich aus aktuellen und ehemaligen Beteiligungen wie Cloudflight, freiheit.com and akquinet. Unsere Erfahrung als Finanzinvestor und die Kompetenzen der AOE Group werden in dieser Investition zu einer starken Kooperation gebündelt, erklärt Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. Wir haben den anhaltenden Bedarf erkannt, digitale Lösungen nahtlos in jede Branche zu integrieren. AOE wird das Wachstumspotenzial dieses Sektors weiter ausschöpfen und ein digitales Ökosystem aufbauen, so Hunecke weiter. Wir freuen uns sehr, einen so erfahrenen und etablierten Investor wie die DBAG gefunden zu haben, der uns auf unserer Reise zu weiterem Wachstum begleiten wird. Wir werden von ihrem umfangreichen Netzwerk und ihrer Expertise profitieren. Dadurch können wir unsere Marktposition stärken, unser Produktangebot verbessern und unser nachhaltiges Wachstum im digitalen Zeitalter vorantreiben, sagte Kian T. Gould, CEO der AOE Group.



Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. Deutsche Beteiligungs AG

