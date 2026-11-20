DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie
WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5
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20.11.2026 07:34:53
EQS-News: DEFAMA in den ersten neun Monaten 2026 mit 4% Umsatzplus bei leichtem Rückgang des FFO
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EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
DEFAMA in den ersten neun Monaten 2026 mit 4% Umsatzplus bei leichtem Rückgang des FFO
In den ersten neun Monaten 2026 erzielte DEFAMA bei einem Umsatz von 23,8 (Vj. 23,0) Mio. € ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 13,8 (15,2) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 2,3 (5,1) Mio. € erwirtschaftet. Das Nettoergebnis betrug 1,6 (Vj. 4,0) Mio. €. Enthalten war im Vorjahr ein positiver Sondereffekt aus der Veräußerung des Objekts Templin. Die Funds from Operations (FFO) erreichten 7,6 (8,2) Mio. €, entsprechend 1,59 (1,71) € je Aktie.
In den Zahlen enthalten waren im ersten Quartal 2026 die Erträge von 90 Bestandsobjekten. Im zweiten Quartal kamen die Objekte Elsenfeld, Ochsenhausen und Vöhringen hinzu, ab Mai auch Düren und Osnabrück II. Zum dritten Quartal folgten Adelsdorf, Freiberg und Hersbruck, ab August auch Nordenham. Umgekehrt fielen die Erträge diverser verkaufter Objekte weg. Durch die Insolvenz von Hammer und den Auszug des B1 Baumarkts in Dinslaken fehlten in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum rund 830 T€ an Mieterträgen. Diese schlugen fast 1:1 auf den FFO sowie das Ergebnis durch und konnten nur teilweise kompensiert werden.
Mit den vorliegenden Zahlen bestätigt DEFAMA die im August angepasste 2026er Prognose eines FFO-Rückgangs um 4 bis 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 10,8 Mio. € und eines Konzernergebnisses von 2 bis 3 Mio. €, da die erwarteten Verkaufsgewinne 2026 nicht in nennenswerter Größenordnung anfallen. An den Zielen, die Vermietungsquote auf 96% zu steigern und die Dividende für das laufende Geschäftsjahr erneut zu erhöhen, hält DEFAMA unverändert fest.
Derzeit besteht ein von großen Unwägbarkeiten geprägtes Marktumfeld, das zukunftsbezogene Aussagen ungewohnt schwierig für DEFAMA macht. So sind beispielsweise Finanzierungen seit einiger Zeit aufwändiger und langwieriger geworden, wobei DEFAMA es bislang dennoch stets gelang, durchgeführte Ankäufe gut zu finanzieren und regelmäßig Aufvalutierungen abzuschließen. Da DEFAMA seine Objekte grundsätzlich langfristig finanziert – per Ende September 2026 lag die durchschnittliche Zinsbindung bei 7,5 Jahren – sieht sich DEFAMA als Profiteur des aktuellen Marktumfelds, in dem die verlässliche Abwicklung bei Transaktionen zuletzt oft wichtiger als der höchste Preis war.
Der komplette Neun-Monats-Bericht ist unter dem folgenden Link zu finden:
https://defama.de/investoren/finanzberichte/
Anlässlich der aktuellen Zahlen findet heute um 10.00 Uhr eine Telefonkonferenz statt.
Zur Teilnahme können sich Interessenten unter dem folgenden Link registrieren:
https://webcast.meetyoo.de/register/JXGpbGaudfBk
20.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
|Düsterhauptstraße 40
|13469 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+49 30 61 62 11 83 - 0
|E-Mail:
|info@defama.de
|Internet:
|www.defama.de
|ISIN:
|DE000A13SUL5
|WKN:
|A13SUL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912004WNM7UGIX4VA13
|EQS News ID:
|2439150
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2439150 20.11.2026 CET/CEST
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