DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.12.2025 13:41:33

EQS-News: DEFAMA kauft Fachmarktzentrum mit PV-Anlage in Bayern

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
DEFAMA kauft Fachmarktzentrum mit PV-Anlage in Bayern

29.12.2025 / 13:41 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFAMA kauft Fachmarktzentrum mit PV-Anlage in Bayern
 • Fachmarktzentrum in Elsenfeld erworben
 • Jährliche Erträge von rund 180 T€
 • Mieter sind Fressnapf und Takko
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat ein Fachmarktzentrum in Elsenfeld (Bayern) mit vermietbaren Flächen von rund 1.400 qm erworben. Langjährige Mieter des voll vermieteten Objekts sind Fressnapf und Takko. Ferner ist auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage installiert. Die jährlichen Erträge belaufen sich insgesamt auf rund 180 T€. Der saldierte Kaufpreis für die Immobilie einschließlich Photovoltaik-Anlage beträgt 1,7 Mio. €.

Elsenfeld liegt 15 km südlich von Aschaffenburg. Das Objekt ist Teil einer großen Einzelhandelsagglomeration. Direkt benachbart sind LIDL, TEDi und KiK. Daneben finden sich unter anderem ALDI, dm-Drogerie, Fristo Getränke, Ernsting’s family, ein Jawoll-Markt und eine Tankstelle im gleichen Areal.

Das Portfolio der DEFAMA umfasst nunmehr 92 Standorte mit mehr als 320.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann, Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann, KiK, Takko, TEDi und toom.
 

29.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 555 79 26 - 0
Fax: 030 - 555 79 26 - 2
E-Mail: info@defama.de
Internet: www.defama.de
ISIN: DE000A13SUL5
WKN: A13SUL
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2252166

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2252166  29.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaftmehr Nachrichten