WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5

16.01.2026 11:07:13

EQS-News: DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern

16.01.2026 / 11:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern
 • Fachmarktzentren in Ochsenhausen und Vöhringen erworben
 • Jährliche Erträge von mehr als 320 T€
 • Hauptmieter sind TEDi, Takko, NKD und Schuh Mann
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge über zwei weitere Fachmarktzentren geschlossen. Es handelt sich um Immobilien in Ochsenhausen (Baden-Württemberg) und Vöhringen (Bayern) mit vermietbaren Flächen von zusammen rund 2.400 qm. Langjährige Mieter des voll vermieteten Objekts in Vöhringen sind TEDI und ein Friseur, in Ochsenhausen sind es NKD, Takko und Schuh Mann. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf gut 320 T€. Der saldierte Kaufpreis beträgt 3,24 Mio. €.

Vöhringen und Ochsenhausen liegen etwa 20 bzw. 40 km südlich von Ulm. Beide Objekte sind Teil großer Einzelhandelsagglomerationen. In Ochsenhausen befinden sich EDEKA, ein Getränkemarkt und ein Fahrradgeschäft im selben Areal. In Vöhringen sind unter anderem LIDL, Kaufland, Müller Drogerie und Woolworth direkt benachbart. Die Transaktionen stehen noch unter einer aufschiebenden Bedingung.

Das Portfolio der DEFAMA umfasst nunmehr 94 Standorte mit 324.000 qm Nutzfläche, die zu 93% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann, Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann, KiK, Takko, TEDi und toom.
 

16.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 555 79 26 - 0
Fax: 030 - 555 79 26 - 2
E-Mail: info@defama.de
Internet: www.defama.de
ISIN: DE000A13SUL5
WKN: A13SUL
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange
EQS News ID: 2261534

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2261534  16.01.2026 CET/CEST

