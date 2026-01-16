EQS-News: DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien

• Fachmarktzentren in Ochsenhausen und Vöhringen erworben

• Jährliche Erträge von mehr als 320 T€

• Hauptmieter sind TEDi, Takko, NKD und Schuh Mann

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge über zwei weitere Fachmarktzentren geschlossen. Es handelt sich um Immobilien in Ochsenhausen (Baden-Württemberg) und Vöhringen (Bayern) mit vermietbaren Flächen von zusammen rund 2.400 qm. Langjährige Mieter des voll vermieteten Objekts in Vöhringen sind TEDI und ein Friseur, in Ochsenhausen sind es NKD, Takko und Schuh Mann. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf gut 320 T€. Der saldierte Kaufpreis beträgt 3,24 Mio. €.



Vöhringen und Ochsenhausen liegen etwa 20 bzw. 40 km südlich von Ulm. Beide Objekte sind Teil großer Einzelhandelsagglomerationen. In Ochsenhausen befinden sich EDEKA , ein Getränkemarkt und ein Fahrradgeschäft im selben Areal. In Vöhringen sind unter anderem LIDL , Kaufland, Müller Drogerie und Woolworth direkt benachbart. Die Transaktionen stehen noch unter einer aufschiebenden Bedingung.



Das Portfolio der DEFAMA umfasst nunmehr 94 Standorte mit 324.000 qm Nutzfläche, die zu 93% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI , EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE , DM, Rossmann , Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann , KiK, Takko, TEDi und toom.



