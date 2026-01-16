DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie
WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5
|
16.01.2026 11:07:13
EQS-News: DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern
|
EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
/ Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
DEFAMA kauft in Baden-Württemberg und Bayern
• Fachmarktzentren in Ochsenhausen und Vöhringen erworben
• Jährliche Erträge von mehr als 320 T€
• Hauptmieter sind TEDi, Takko, NKD und Schuh Mann
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge über zwei weitere Fachmarktzentren geschlossen. Es handelt sich um Immobilien in Ochsenhausen (Baden-Württemberg) und Vöhringen (Bayern) mit vermietbaren Flächen von zusammen rund 2.400 qm. Langjährige Mieter des voll vermieteten Objekts in Vöhringen sind TEDI und ein Friseur, in Ochsenhausen sind es NKD, Takko und Schuh Mann. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf gut 320 T€. Der saldierte Kaufpreis beträgt 3,24 Mio. €.
Vöhringen und Ochsenhausen liegen etwa 20 bzw. 40 km südlich von Ulm. Beide Objekte sind Teil großer Einzelhandelsagglomerationen. In Ochsenhausen befinden sich EDEKA, ein Getränkemarkt und ein Fahrradgeschäft im selben Areal. In Vöhringen sind unter anderem LIDL, Kaufland, Müller Drogerie und Woolworth direkt benachbart. Die Transaktionen stehen noch unter einer aufschiebenden Bedingung.
Das Portfolio der DEFAMA umfasst nunmehr 94 Standorte mit 324.000 qm Nutzfläche, die zu 93% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann, Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann, KiK, Takko, TEDi und toom.
16.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
|Nimrodstr. 23
|13469 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 - 555 79 26 - 0
|Fax:
|030 - 555 79 26 - 2
|E-Mail:
|info@defama.de
|Internet:
|www.defama.de
|ISIN:
|DE000A13SUL5
|WKN:
|A13SUL
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2261534
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2261534 16.01.2026 CET/CEST
Analysen zu DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
|27,60
|-2,13%
