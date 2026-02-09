DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie

WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5

WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5

09.02.2026 14:17:23

EQS-News: DEFAMA kauft in Bayern und Sachsen

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
DEFAMA kauft in Bayern und Sachsen

09.02.2026 / 14:17 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DEFAMA kauft in Bayern und Sachsen
 • Fachmärkte in Hersbruck, Adelsdorf und Freiberg erworben
 • Jährliche Erträge von mehr als 300 T€
 • Hauptmieter sind ALDI Süd, Würth und ein E-Bike-Händler
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge über drei weitere Immobilien geschlossen. Es handelt sich um Standorte in Hersbruck und Adelsdorf (beide Bayern) sowie in Freiberg (Sachsen) mit vermietbaren Flächen von zusammen rund 3.400 qm.

Langjährige Mieter der 2006 gebauten Objekte sind ALDI Süd im 20 km östlich von Nürnberg gelegenen Hersbruck und Würth in Freiberg, rund 30 km westlich von Dresden. Der etwa 2000 erbaute Fachmarkt im 30 km nördlich von Nürnberg gelegenen Adelsdorf ist an einen E-Bike-Händler vermietet. Die jährlichen Mieterträge belaufen sich auf gut 300 T€. Der saldierte Kaufpreis beträgt 3 Mio. €. Die Transaktion steht noch unter aufschiebenden Bedingungen.

Nach Abschluss aller Transaktionen umfasst das Portfolio der DEFAMA nunmehr 97 Standorte mit 330.000 qm Nutzfläche, die zu 93% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann, Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann, KiK, Takko, TEDi und toom.
Über die Deutsche Fachmarkt AG

Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.

Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.
Kontaktadresse

DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin

Internet:   www.defama.de
Ansprechpartner

Matthias Schrade

Tel.:  +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0
Mail:  schrade@defama.de
 

09.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Deutschland
Telefon: 030 - 555 79 26 - 0
Fax: 030 - 555 79 26 - 2
E-Mail: info@defama.de
Internet: www.defama.de
ISIN: DE000A13SUL5
WKN: A13SUL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate BSX
EQS News ID: 2273492

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2273492  09.02.2026 CET/CEST

