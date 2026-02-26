EQS-News: DEFAMA steigert FFO um 8% und erhöht Dividende zum 11. Mal in Folge

EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

DEFAMA steigert FFO um 8% und erhöht Dividende zum 11. Mal in Folge



DEFAMA steigert FFO um 8% und erhöht Dividende zum 11. Mal in Folge

• Umsatz: 31,6 Mio. €; Ergebnis: 5,6 Mio. €; FFO: 10,8 Mio. €

• Dividendenerhöhung auf 63 Cent je Aktie vorgeschlagen

• Mit 19 Zukäufen in 2025 neue Rekordzahl an Objekten erworben

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat im Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen und untestierten Zahlen bei Umsatzerlösen von 31,6 (Vj.: 27,3) Mio. € einen Konzernüberschuss nach HGB von 5,6 (4,6) Mio. € bzw. 1,17 (0,95) € je Aktie erwirtschaftet. Dazu trug ein positiver Effekt von rund 2,2 Mio. € aus Veräußerungen von Objekten bei. Im Jahr 2024 war ein positiver Verkaufs-Effekt in Höhe von rund 1,1 Mio. € enthalten.



Die Funds From Operations (FFO), in denen Verkaufsgewinne herausgerechnet sind, lagen bei 10,8 (10,0) Mio. €. Dies entspricht einem FFO von 2,25 (2,09) € je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat planen auf Basis des erzielten Gewinns, der Hauptversammlung eine von 60 auf 63 Cent je Aktie erhöhte Dividende vorzuschlagen. Damit setzt DEFAMA die seit Firmengründung verfolgte aktionärsfreundliche Politik einer jährlich gesteigerten Ausschüttung fort und schlägt die 11. Dividendenerhöhung in Folge vor.



Für das Jahr 2026 strebt DEFAMA einen Konzernüberschuss nach HGB von mindestens 5 Mio. € und einen FFO mindestens auf Vorjahreshöhe an. Dies impliziert die vollständige Kompensation des Wegfalls von rund 1 Mio. € an FFO durch vier große Leerflächen. Davon resultieren drei aus der Insolvenz von Hammer Fachmarkt und eine aus dem Auszug eines B1 Baumarkts im Zuge der kompletten Einstellung dieser Vertriebslinie durch die REWE -Gruppe. Gemäß der DEFAMA-Ausschüttungspolitik beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende auch für 2026 erneut anzuheben.



Nach Abschluss aller beurkundeten Transaktionen – seit Jahresbeginn erfolgten bislang 5 Zukäufe – verfügt DEFAMA über ein Portfolio von 99 Einzelhandelsimmobilien mit rund 330.000 qm Nutzfläche, die zu 93% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf 29 Mio. €. Zu den größten Mietern zählen ALDI , EDEKA , Kaufland, LIDL , Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann , Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann , KiK, Takko, TEDi und toom.



Die testierten Zahlen und den Geschäftsbericht 2025 wird DEFAMA im Mai 2026 veröffentlichen. Die ordentliche Hauptversammlung findet am 13. Juli 2026 in Berlin wieder als hybride Veranstaltung statt.



Anlässlich der vorläufigen Zahlen findet heute um 10.00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der DEFAMA statt. Die Präsentation dazu ist unter https://defama.de zu finden. Die Anmeldung zur Telefonkonferenz erfolgt über folgenden Link:



https://webcast.meetyoo.de/reg/tommHKEYGo0L



Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird zeitnah auf der Internetseite der DEFAMA veröffentlicht.

Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet:

Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail:

