DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie
WKN DE: A13SUL / ISIN: DE000A13SUL5
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30.10.2026 09:12:43
EQS-News: DEFAMA vergrößert Portfolio auf 100 Standorte
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EQS-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
/ Schlagwort(e): Ankauf/Immobilien
DEFAMA vergrößert Portfolio auf 100 Standorte
• Kauf von zwei Nahversorgern in Ansbach und Niederaichbach (Bayern)
• Standorte sind jeweils Teil starker Agglomerationen
• Portfolio wächst auf 100 Standorte mit mehr als 29 Mio. € Nettomiete
Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat Kaufverträge über zwei Nahversorger in Bayern geschlossen. Mieter des 2008 gebauten Objekts in Ansbach sind Fristo und KiK. Direkt benachbart sind weitere Einzelhändler wie LIDL, tegut, Rossmann, Denn’s Biomarkt und Fressnapf. Mieter des 2022 gebauten Objekts in Niederaichbach sind die regionalen Ketten Getränke Fleischmann und Metzgerei Pflügler. Das Objekt ist Teil eines Autohofs mit LIDL, McDonald’s, mehreren Tankstellen und Schnellladern. Die vermietbaren Flächen der beiden Objekte betragen rund 2.000 qm, die saldierte Jahresnettomiete rund 300 T€.
Mit Abschluss der Transaktion vergrößert sich das Portfolio der DEFAMA auf 100 Standorte mit rund 323.000 qm an vermietbaren Flächen, die zu gut 94% vermietet sind. Zu den größten Mietern zählen ALDI, EDEKA, Kaufland, LIDL, Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann, Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann, KiK, Takko, TEDi und toom. Die annualisierte Jahresnettomiete der DEFAMA liegt bei gut 29 Mio. €.
Über die Deutsche Fachmarkt AG
Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.
Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.
Kontaktadresse
DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
Nimrodstr. 23
13469 Berlin
Internet: www.defama.de
Ansprechpartner
Matthias Schrade
Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0
Mail: schrade@defama.de
30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG
|Düsterhauptstraße 40
|13469 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|030 - 555 79 26 - 0
|Fax:
|030 - 555 79 26 - 2
|E-Mail:
|info@defama.de
|Internet:
|www.defama.de
|ISIN:
|DE000A13SUL5
|WKN:
|A13SUL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912004WNM7UGIX4VA13
|EQS News ID:
|2424644
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2424644 30.10.2026 CET/CEST
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