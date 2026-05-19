EQS-News: DEFAMA veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

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DEFAMA veröffentlicht Geschäftsbericht 2025



19.05.2026 / 10:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DEFAMA veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

• Umsatz: 31,4 Mio. €; Ergebnis: 5,6 Mio. €; FFO: 10,8 Mio. €

• Dividendenerhöhung auf 63 Cent je Aktie vorgeschlagen

• Mit 19 Zukäufen in 2025 neue Rekordzahl an Objekten erworben

Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat im Geschäftsjahr 2025 bei Umsatzerlösen von 31,4 (Vj.: 27,3) Mio. € einen Konzernüberschuss nach HGB von 5,6 (4,6) Mio. € bzw. 1,16 (0,95) € je Aktie erwirtschaftet. Dazu trug ein positiver Effekt von rund 2,4 Mio. € aus Veräußerungen von Objekten bei. Im Jahr 2025 war ein positiver Verkaufs-Effekt in Höhe von rund 1,1 Mio. € enthalten.



Die Funds From Operations (FFO), in denen Verkaufsgewinne herausgerechnet sind, lagen bei 10,8 (10,0) Mio. €. Dies entspricht einem FFO von 2,25 (2,09) € je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung daher eine von 60 auf 63 Cent je Aktie erhöhte



Der Geschäftsbericht 2025 ist unter



Für das Jahr 2026 strebt DEFAMA einen Konzernüberschuss nach HGB von mindestens 5 Mio. € und einen FFO mindestens auf Vorjahreshöhe an. Dies impliziert die vollständige Kompensation des Wegfalls von rund 1 Mio. € an FFO aufgrund der Insolvenz von Hammer Fachmarkt und dem Auszug eines B1 Baumarkts im Zuge der kompletten Einstellung dieser Vertriebslinie durch die REWE -Gruppe. Gemäß der DEFAMA-Ausschüttungspolitik beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende auch für 2026 erneut anzuheben.



Nach Abschluss aller beurkundeten Transaktionen verfügt DEFAMA über ein Portfolio von 97 Einzelhandelsimmobilien mit rund 320.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf 29 Mio. €. Zu den größten Mietern zählen ALDI , EDEKA , Kaufland, LIDL , Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann , Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann , KiK, Takko, TEDi und toom.

Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.

Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de

Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Mail: schrade@defama.de



Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat im Geschäftsjahr 2025 bei Umsatzerlösen von 31,4 (Vj.: 27,3) Mio. € einen Konzernüberschuss nach HGB von 5,6 (4,6) Mio. € bzw. 1,16 (0,95) € je Aktie erwirtschaftet. Dazu trug ein positiver Effekt von rund 2,4 Mio. € aus Veräußerungen von Objekten bei. Im Jahr 2025 war ein positiver Verkaufs-Effekt in Höhe von rund 1,1 Mio. € enthalten.Die Funds From Operations (FFO), in denen Verkaufsgewinne herausgerechnet sind, lagen bei 10,8 (10,0) Mio. €. Dies entspricht einem FFO von 2,25 (2,09) € je Aktie. Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung daher eine von 60 auf 63 Cent je Aktie erhöhte Dividende vorschlagen. Damit setzt DEFAMA die seit Firmengründung verfolgte aktionärsfreundliche Politik einer jährlich gesteigerten Ausschüttung fort und vollzieht die 11. Dividendenerhöhung in Folge. Die ordentliche Hauptversammlung findet am 13. Juli 2026 in Berlin als hybride Veranstaltung statt.Der Geschäftsbericht 2025 ist unter https://defama.de/investoren/finanzberichte/ abrufbar.Für das Jahr 2026 strebt DEFAMA einen Konzernüberschuss nach HGB von mindestens 5 Mio. € und einen FFO mindestens auf Vorjahreshöhe an. Dies impliziert die vollständige Kompensation des Wegfalls von rund 1 Mio. € an FFO aufgrund der Insolvenz von Hammer Fachmarkt und dem Auszug eines B1 Baumarkts im Zuge der kompletten Einstellung dieser Vertriebslinie durch die REWE -Gruppe. Gemäß der DEFAMA-Ausschüttungspolitik beabsichtigt die Gesellschaft, die Dividende auch für 2026 erneut anzuheben.Nach Abschluss aller beurkundeten Transaktionen verfügt DEFAMA über ein Portfolio von 97 Einzelhandelsimmobilien mit rund 320.000 qm Nutzfläche, die zu 95% vermietet sind. Die annualisierte Jahresnettomiete beläuft sich auf 29 Mio. €. Zu den größten Mietern zählen ALDI , EDEKA , Kaufland, LIDL , Netto, Penny, REWE, DM, Rossmann , Getränke Hoffmann, JYSK, ACTION, AWG, Deichmann , KiK, Takko, TEDi und toom.Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.DEFAMA Deutsche Fachmarkt AGNimrodstr. 2313469 BerlinInternet: www.defama.deMatthias SchradeTel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0Mail: schrade@defama.de

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