EQS-News: Delignit AG stabilisiert Umsatz im Jahr 2025, steigert Profitabilität deutlich und plant Dividendenerhöhung auf 8 Cent je Aktie

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Delignit AG stabilisiert Umsatz im Jahr 2025, steigert Profitabilität deutlich und plant Dividendenerhöhung auf 8 Cent je Aktie



31.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Im für den Delignit Konzern wesentlichen Zielmarkt Automotive blieb das Umfeld im Geschäftsjahr 2025 anspruchsvoll. Insbesondere die anhaltende Schwäche im Markt der leichten Nutzfahrzeuge belastete die Geschäftsentwicklung. Positiv entwickelte sich hingegen erneut der Bereich Technological Applications, der seinen Umsatz von 7,1 Mio. € auf 9,2 Mio. € abermals deutlich steigern konnte und damit die strategische Zielsetzung der Umsatzdiversifizierung des Delignit Konzerns weiter untermauert. Zur Unterstützung dieser Entwicklung wurden mit der Delignit Technologies Italia S.r.l. sowie der 2024 gegründeten Delignit Technologies Beijing Co., Ltd. zusätzliche Plattformen für die internationale Weiterentwicklung geschaffen. Auch die Bilanzqualität blieb auf hohem Niveau. Die Eigenkapitalquote stieg zum Bilanzstichtag auf 78,8 % und erreichte damit einen neuen Bestwert (Vj. 78,0 % ). Der positive Nettofinanzsaldo erhöhte sich auf 7,5 Mio. € nach 7,1 Mio. € im Vorjahr. Der Finanzmittelbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 11,1 Mio. €. Vor dem Hintergrund der stabilen Vermögens- und Finanzlage schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine erhöhte



Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand bei weiterhin verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein moderates Umsatzwachstum auf rund 66 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7 bis 8 %. Grundlage dieser Erwartung ist eine insgesamt stabile Entwicklung der wesentlichen Zielmärkte, auch wenn das Marktumfeld unverändert von Unsicherheiten geprägt bleibt.



Der vollständige Geschäftsjahresbericht 2025 steht auf der Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung. Ebenso finden Sie dort die Anmeldedaten zum digitalen Earnings Call, der am Dienstag, den 31. März 2026 um 14:30h stattfindet.

Blomberg, 31. März 2026. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat heute ihre Geschäftsjahreszahlen vorgelegt. In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld konnte der Delignit Konzern seinen Umsatz mit 64,5 Mio. € weitgehend auf Vorjahresniveau stabil halten und die Ergebnislage zugleich deutlich verbessern. Das EBITDA stieg auf 5,2 Mio. € und damit um mehr als 36 % gegenüber dem Vorjahreswert (Vj. 3,8 Mio. €). Die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 8,0 % (Vj. 5,7 %).Im für den Delignit Konzern wesentlichen Zielmarkt Automotive blieb das Umfeld im Geschäftsjahr 2025 anspruchsvoll. Insbesondere die anhaltende Schwäche im Markt der leichten Nutzfahrzeuge belastete die Geschäftsentwicklung. Positiv entwickelte sich hingegen erneut der Bereich Technological Applications, der seinen Umsatz von 7,1 Mio. € auf 9,2 Mio. € abermals deutlich steigern konnte und damit die strategische Zielsetzung der Umsatzdiversifizierung des Delignit Konzerns weiter untermauert. Zur Unterstützung dieser Entwicklung wurden mit der Delignit Technologies Italia S.r.l. sowie der 2024 gegründeten Delignit Technologies Beijing Co., Ltd. zusätzliche Plattformen für die internationale Weiterentwicklung geschaffen. Auch die Bilanzqualität blieb auf hohem Niveau. Die Eigenkapitalquote stieg zum Bilanzstichtag auf 78,8 % und erreichte damit einen neuen Bestwert (Vj. 78,0 % ). Der positive Nettofinanzsaldo erhöhte sich auf 7,5 Mio. € nach 7,1 Mio. € im Vorjahr. Der Finanzmittelbestand belief sich zum 31. Dezember 2025 auf 11,1 Mio. €. Vor dem Hintergrund der stabilen Vermögens- und Finanzlage schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 eine erhöhte Dividende von 0,08 € je Aktie vor.Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand bei weiterhin verhaltenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein moderates Umsatzwachstum auf rund 66 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7 bis 8 %. Grundlage dieser Erwartung ist eine insgesamt stabile Entwicklung der wesentlichen Zielmärkte, auch wenn das Marktumfeld unverändert von Unsicherheiten geprägt bleibt.Der vollständige Geschäftsjahresbericht 2025 steht auf der Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung. Ebenso finden Sie dort die Anmeldedaten zum digitalen Earnings Call, der am Dienstag, den 31. März 2026 um 14:30h stattfindet. Über den Delignit Konzern:



Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.



Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com Kontakt:Delignit AGKönigswinkel 2-632825 BlombergTel. +49 5235 966-156Fax +49 5235 966-351eMail: ir@delignit.com

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