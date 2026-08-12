EQS-News: Delignit AG steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 deutlich und bestätigt die Prognose

EQS-News: Delignit AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Delignit AG steigert Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2026 deutlich und bestätigt die Prognose



12.08.2026 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Wesentlicher Wachstumstreiber war der Zielmarkt Technological Applications, der seinen Umsatz auf 7,8 Mio. € nach 4,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelte und seinen Anteil am Konzernumsatz signifikant erhöhte. Neben einer positiven Entwicklung im Kerngeschäft trug hierzu insbesondere die Markterschließung über die Delignit Technologies Italia S.r.l. mit Fokus auf Rail und Marine bei. Der Automotive-Bereich blieb trotz volatiler Rahmenbedingungen insgesamt stabil und erzielte mit 30,0 Mio. € einen Umsatz leicht über Vorjahresniveau. Die Finanzierungsstruktur blieb unverändert sehr solide: Zum 30. Juni 2026 lag die Eigenkapitalquote bei 71,9 %, der Nettofinanzsaldo betrug weiterhin deutlich positive 5,3 Mio. € (Vj. 4,2 Mio. €).



Der Vorstand hält an der im Juli 2026 aktualisierten Prognose fest und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin einen Konzernumsatz von 68 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7 % bis 8 %.



Anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am 13. August 2026 findet taggleich um 12:00 Uhr ein digitaler Earnings Call statt. Die Anmeldung ist über den Finanzkalender der Delignit AG möglich:

Über den Delignit Konzern:



Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, maritime Anwendungen, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallensowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.



Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.



Weitere Informationen finden Sie im Internet unter



Kontakt:

Delignit AG

Königswinkel 2-6

32825 Blomberg

Tel. +49 5235 966-156

Fax +49 5235 966-351

eMail: ir@delignit.com Blomberg, 12. August 2026. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer, laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen hat sich im ersten Halbjahr 2026 in einem weiterhin anspruchsvollen und volatilen Marktumfeld positiv entwickelt und wird am Donnerstag, dem 13. August 2026 ihren Halbjahresbericht veröffentlichen. Auf der Basis vorläufiger, ungeprüfter Zahlen stieg der Konzernumsatz um 12,0 % auf 37,8 Mio. € nach 33,7 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA erhöhte sich überproportional um 23,1 % auf 2,6 Mio. € nach 2,1 Mio. € im Vorjahr; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 6,8 % nach 6,2 % im Vorjahreszeitraum.Wesentlicher Wachstumstreiber war der Zielmarkt Technological Applications, der seinen Umsatz auf 7,8 Mio. € nach 4,0 Mio. € im Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelte und seinen Anteil am Konzernumsatz signifikant erhöhte. Neben einer positiven Entwicklung im Kerngeschäft trug hierzu insbesondere die Markterschließung über die Delignit Technologies Italia S.r.l. mit Fokus auf Rail und Marine bei. Der Automotive-Bereich blieb trotz volatiler Rahmenbedingungen insgesamt stabil und erzielte mit 30,0 Mio. € einen Umsatz leicht über Vorjahresniveau. Die Finanzierungsstruktur blieb unverändert sehr solide: Zum 30. Juni 2026 lag die Eigenkapitalquote bei 71,9 %, der Nettofinanzsaldo betrug weiterhin deutlich positive 5,3 Mio. € (Vj. 4,2 Mio. €).Der Vorstand hält an der im Juli 2026 aktualisierten Prognose fest und erwartet für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin einen Konzernumsatz von 68 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von 7 % bis 8 %.Anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am 13. August 2026 findet taggleich um 12:00 Uhr ein digitaler Earnings Call statt. Die Anmeldung ist über den Finanzkalender der Delignit AG möglich: hier anmelden Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, maritime Anwendungen, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallensowie zur Verbesserung des Sicherheitsstandards von Gebäuden eingesetzt.Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com Kontakt:Delignit AGKönigswinkel 2-632825 BlombergTel. +49 5235 966-156Fax +49 5235 966-351eMail: ir@delignit.com

12.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News