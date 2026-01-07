EQS-News: Delivery Hero begrüßt Johannes Bruder im Vorstand

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalie

Delivery Hero begrüßt Johannes Bruder im Vorstand



07.01.2026 / 08:14 CET/CEST

Delivery Hero begrüßt Johannes Bruder im Vorstand

Johannes Bruder tritt zum 1. Januar 2026 in den Vorstand ein

Berufung stärkt die Führungsstruktur und die einheitliche globale Technologieplattform

Berlin, 7. Januar 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“), die weltweit führende Plattform für lokale Lieferdienste, gab heute bekannt, dass Johannes Bruder, Chief Product Officer von Delivery Hero, mit Wirkung zum 1. Januar 2026 in den Vorstand des Konzerns berufen wurde.

Die Berufung stärkt die Führungsstruktur des Konzerns und bekräftigt den strategischen Fokus auf den Einsatz von Technologie zur Stärkung einer erstklassigen Kundenerfahrung. In seiner Rolle als Chief Product Officer verantwortete Johannes Bruder die Einführung einer einheitlichen globalen Technologieplattform, die Kunden, Partner und Rider über alle Geschäftsbereiche und Märkte von Delivery Hero hinweg miteinander verbindet. Er richtete das Produkt-Ökosystem des Konzerns konsequent aus und integrierte KI-gestützte Automatisierung. Damit ermöglichte er eine effiziente Skalierung der operativen Abläufe und stellte zugleich eine stark lokalisierte und personalisierte Nutzungserfahrung für Kunden weltweit sicher.

Mit der Ernennung erhöht sich die Zahl der Vorstandsmitglieder auf vier Personen. Johannes Bruder ergänzt den Vorstand um Mitgründer und Chief Executive Officer Niklas Östberg, Chief Financial Officer Marie-Anne Popp sowie Chief Operating Officer Pieter-Jan Vandepitte.

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: „Im Namen des Aufsichtsrats freuen wir uns, Johannes in den Vorstand zu berufen. Er hat einen konsequenten Fokus auf die Weiterentwicklung von Produkt und operativen Abläufen gezeigt, und seine Expertise sowie sein Engagement werden für den Konzern auch künftig von zentraler Bedeutung sein. Die Entscheidung spiegelt zudem unser klares Bekenntnis zu Stabilität in der Führung wider, während wir unsere Strategie für profitables Wachstum weiter umsetzen.“

Niklas Östberg, Vorsitzender des Vorstands, ergänzte: „Ich freue mich sehr, Johannes im Vorstand willkommen zu heißen. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Produkte, um unseren Kunden jeden Tag ein noch komfortableres und nahtloseres Liefererlebnis zu ermöglichen.“

Johannes Bruder ist seit 2018 Chief Product Officer bei Delivery Hero SE. Zuvor war er als Chief Product Officer und Chief Operating Officer bei Rocket Internet tätig und arbeitete bei Google in Europa. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften.

Johannes Bruder: „Ich freue mich sehr, dem Vorstand von Delivery Hero in einer für das Unternehmen entscheidenden Phase beizutreten. In den vergangenen sieben Jahren haben wir eine leistungsstarke globale Plattform aufgebaut, die heute auf allen Ebenen durch KI unterstützt wird. Unser Ziel ist klar: Auf dieser Stärke aufbauend wollen wir uns zu einer ‘Alltags-App’ weiterentwickeln, die das Leben unserer Nutzer einfacher und komfortabler macht.“

Delivery Hero SE gab zudem bekannt, dass der Aufsichtsrat der Verlängerung der Vorstandsverträge von Niklas Östberg und Pieter-Jan Vandepitte zugestimmt hat. Die Verträge beider Vorstandsmitglieder, deren Laufzeit im Jahr 2026 geendet hätte, wurden um weitere drei Jahre bis zum 30. April 2029 verlängert. Der Vorstandsvertrag von Marie-Anne Popp, Chief Financial Officer, läuft bis zum 30. Januar 2028, der Vorstandsvertrag von Johannes Bruder bis zum 31. Dezember 2028.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT

Unternehmens- und Finanzkommunikation

press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT

Investor Relations

ir@deliveryhero.com