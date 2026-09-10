Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.09.2026 08:37:04

EQS-News: Delivery Hero begrüßt John Woyton im Aufsichtsrat

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalie
Delivery Hero begrüßt John Woyton im Aufsichtsrat

10.09.2026 / 08:37 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Delivery Hero begrüßt John Woyton im Aufsichtsrat

Berlin, 10. September 2026 – Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder das "Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Berufung von John Woyton in den Aufsichtsrat bekanntgegeben. John Woyton bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Private Equity und M&A in den Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation mit.

Die Berufung erfolgt mit Wirkung zum 9. September 2026, seine Amtszeit läuft bis zum Ende der Hauptversammlung 2027. Woyton tritt als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied die Nachfolge von Scott Ferguson an, der sein Amt niedergelegt hat, um sich anderen Verpflichtungen zu widmen. John Woyton wird sämtliche zuvor von Scott Ferguson gehaltene Positionen übernehmen, einschließlich der Sitze im Prüfungsausschuss (Audit Committee) und im Strategieausschuss (Strategy Committee).

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: "Wir freuen uns sehr, John Woyton im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung als Investor und Unterstützer von Technologieunternehmen in Phasen des Wandels wird dem Gremium wertvolle Perspektiven für Delivery Heros nächstes Kapitel eröffnen. Zugleich danken wir Scott Ferguson für seinen wertvollen Beitrag in den vergangenen zwei Jahren und wünschen ihm alles Gute."

John Woyton begann seine Karriere als Investment-Banking-Analyst, bevor er in den Private-Equity-Bereich bei The Carlyle Group wechselte. 2008 kam er zu Advent International, wo er fast zwölf Jahre lang als Leiter des TMT-Sektorteams und Partner tätig war und zahlreiche Investitionen, Buyouts und strategische Transaktionen betreute. Von 2021 bis 2024 war er Mitglied des Senior Leadership Teams und Managing Director bei H.I.G. Capital. 2025 war er Mitgründer von Covalent Equity Partners, einer auf Technologie fokussierten Private-Equity-Gesellschaft, die Unternehmen in der KI-Ära unterstützt. John Woyton besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft.

John Woyton ergänzte: "Nur wenige Unternehmen haben die globale Größe und Reichweite aufgebaut, die Delivery Hero in etwas mehr als einem Jahrzehnt erreicht hat. Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, die sich weiterhin rasant entwickelt und erhebliche Chancen bietet. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Technologie, Investment und M&A in den Aufsichtsrat einzubringen und gemeinsam an den nächsten Schritten zu arbeiten."

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

PRESSEKONTAKT
Unternehmens- und Finanzkommunikation
press@deliveryhero.com

INVESTOR RELATIONS KONTAKT
Investor Relations
ir@deliveryhero.com


 

10.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Str. 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
LEI Code: 529900C3EX1FZGE48X78
EQS News ID: 2397080

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2397080  10.09.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten

Analysen zu Delivery Hero

mehr Analysen
04.09.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
03.09.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
01.09.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
28.08.26 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Delivery Hero Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Delivery Hero 36,23 -0,14% Delivery Hero

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.26 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Vor EZB-Entscheid: ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt dürfte höher in den Donnerstagshandel starten, während sich der deutsche Leitindex wohl nur wenig bewegen wird. Die Börsen in Asien geben am Donnerstag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen