EQS-News: Delivery Hero begrüßt Roger Rabalais im Aufsichtsrat

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Delivery Hero begrüßt Roger Rabalais im Aufsichtsrat



04.05.2026 / 08:29 CET/CEST

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Delivery Hero begrüßt Roger Rabalais im Aufsichtsrat

Berlin, 4. Mai 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute bekanntgegeben, dass Roger Rabalais mit Wirkung zum 30. April 2026 bis zur Hauptversammlung am 23. Juni 2026 als unabhängiges Mitglied in den Aufsichtsrat berufen wurde. Er wird sich bei der Hauptversammlung zur Wahl stellen. Herr Rabalais folgt auf Warren Jenson, der von seinem Amt zurückgetreten ist und bei der kommenden Hauptversammlung nicht zur Wahl stehen wird.

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Delivery Hero, kommentierte: „Wir freuen uns, Roger Rabalais in den Aufsichtsrat zu berufen, um unsere nächste Entwicklungsphase zu unterstützen. Seine fundierte Branchenerfahrung und seine Vertrautheit mit dem Geschäft versetzen ihn in die Lage, sofort einen Beitrag zu leisten, während wir unsere strategische Überprüfung vorantreiben. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, unsere wichtigsten Prioritäten diszipliniert umzusetzen, um letztlich langfristigen Wert für unsere Aktionäre, Kunden und Partner zu schaffen.“

„Ich freue mich sehr, zu diesem für das Unternehmen entscheidenden Zeitpunkt zu Delivery Hero zurückzukehren. Ich möchte dazu beitragen, die laufende strategische Überprüfung zu begleiten und die Zukunft der Lieferbranche als Teil der ‚Everyday App‘-Strategie von Delivery Hero mitzugestalten“, sagte Roger Rabalais.

Roger Rabalais wird sämtliche von Warren Jenson gehaltenen Positionen übernehmen. Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung und Führungsexpertise im globalen B2C-Technologiesektor mit, inklusive finanzieller und operativer Führungsverantwortung in weltweit tätigen Unternehmen.

Er bekleidete verschiedene Führungspositionen, darunter CFO von eBay Classifieds und CFO von eBay Marketplaces Deutschland, bevor er als CFO und CEO des Food-Delivery-Segments von Prosus tätig war. In seiner jüngsten Rolle als Operating Partner bei Prosus war er unter anderem für die Aufsicht über Swiggy, eMag und andere E-Commerce-Unternehmen zuständig. Herr Rabalais gehörte bereits von Mai 2024 bis September 2025 dem Aufsichtsrat von Delivery Hero an.

Delivery Hero dankt Warren Jenson für seinen geleisteten Beitrag im Aufsichtsrat und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.



ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com



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