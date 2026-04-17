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17.04.2026 08:24:14

EQS-News: Delivery Hero begrüßt Uber als langfristigen Aktionär

EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Delivery Hero begrüßt Uber als langfristigen Aktionär

17.04.2026 / 08:24 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Berlin, 17. April 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, nimmt zur Kenntnis, dass Uber 13.582.342 weitere Aktien an Delivery Hero von Prosus erworben hat, was ungefähr 4,5% des ausgegebenen Kapitals von Delivery Hero entspricht.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: „Wir begrüßen Ubers zusätzliche Investition in Delivery Hero. Als global führendes Technologieunternehmen ist Ubers erhöhte Beteiligung eine Bestätigung unserer Plattform, unserer Strategie und unserer fortlaufenden Bemühungen, langfristigen Wert für alle Aktionäre zu schaffen.“


 

17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-Mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2310196

 
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2310196  17.04.2026 CET/CEST

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