EQS-News: Delivery Hero mit 30 % Anstieg beim bereinigten EBITDA für 2025 dank zunehmender Dynamik von Quick Commerce und in Schlüsselmärkten

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Delivery Hero mit 30 % Anstieg beim bereinigten EBITDA für 2025 dank zunehmender Dynamik von Quick Commerce und in Schlüsselmärkten



26.03.2026 / 07:27 CET/CEST

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Delivery Hero mit 30 % Anstieg beim bereinigten EBITDA für 2025 dank zunehmender Dynamik von Quick Commerce und in Schlüsselmärkten

Das bereinigte EBITDA für 2025 stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (ggü. Vj.) um 30 % auf 903 Mio. Euro, was den Trend des anhaltenden Profitabilitätswachstums bestätigt.

Zum zweiten Mal in Folge wurde ein positiver Free Cashflow 1 erzielt, der sich auf 250 Mio. Euro belief (ein Anstieg von 15 % ggü. Vj.).

erzielt, der sich auf 250 Mio. Euro belief (ein Anstieg von 15 % ggü. Vj.). Starke Finanzlage mit 2,7 Mrd. Euro an liquiden Mitteln (Pro-forma) nach erfolgreicher Finanzierung 2 .

. Ausblick für 2026: anhaltendes Wachstum bei GMV, Umsatz und Profitabilität.

Vereinbarung mit Grab zum Verkauf von foodpanda Taiwan für 600 Mio. US-Dollar erreicht.



BERLIN, 26. März 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero”, das „Unternehmen” oder der „Konzern”), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigte seine starke Performance im Geschäftsjahr 2025 und verzeichnete ein anhaltend hohes Wachstum, eine verbesserte Profitabilität und Fortschritte bei der Cash-Generierung. Diese Entwicklung unterstreicht – zusammen mit der am 23. März bekannt gegebenen Vereinbarung über den Verkauf des Essensliefergeschäfts in Taiwan – den Fokus des Unternehmens auf eine disziplinierte Kapitalallokation sowie sein Vertrauen in den Ausblick für 2026.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero: „Es gibt eindeutige Anzeichen dafür, dass unsere Strategie für die Everyday App aufgeht. Mit der Erweiterung der Produktkategorien und Anwendungsfälle steigt die Häufigkeit der Bestellungen, die Warenkorbgröße und die Unit Economics. Dank der starken Geschäftsdynamik sind wir gut aufgestellt, um unsere strategische Prüfung umzusetzen. Die Vereinbarung über den Verkauf unseres Taiwan-Geschäfts – unsere bislang fünfte Asset- Monetarisierung – ist eine von vielen Maßnahmen, die wir ergreifen. ”

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero: „Wir haben im Jahr 2025 erhebliche Fortschritte bei der Profitabilität und beim Free Cashflow erzielt. Unsere Ziele für 2026 – ein bereinigtes EBITDA von 910 bis 960 Millionen Euro und ein Free Cashflow von mehr als 200 Millionen Euro – spiegeln unsere Absicht wider, uns im Jahr 2026 auf Investitionen in das Kundenangebot zu konzentrieren und nachhaltiges Wachstum voranzutreiben. Unsere jüngste Finanzierung sowie der Erlös aus dem geplanten Verkauf unseres Taiwan-Geschäfts werden zur Verbesserung unserer Kapitalstruktur durch die Verlängerung von Laufzeiten, den Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen und die Tilgung von Schulden sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.”

Entwicklung zur Everyday App

Delivery Hero wandelt sich von einer Plattform für Essenslieferungen zu einer Everyday App, indem sie das Kundenangebot verbessert und weitere Produktbereiche wie Lebensmittel, Haushaltsartikel sowie Health- und Beautyprodukte anbietet. Dadurch kann das Unternehmen im Laufe des Tages besser auf Kundenbedürfnisse eingehen und zusätzliche Umsatz- und Ertragsmöglichkeiten erschließen.

Im Jahr 2025 stieg das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahr um 30 % auf 903 Millionen Euro, was auf eine verstärkte Nutzung in unterschiedlichen Bereichen zurückzuführen war, die zu einer höheren Bestellhäufigkeit und einer verbesserten Kosteneffizienz führte. Die erneute Beschleunigung des Wachstums in Südkorea und Saudi-Arabien gegen Ende des Jahres wurde durch wichtige Initiativen vorangetrieben, die Teil der Everyday App-Strategie sind, wie beispielsweise die Erweiterung des Abo-Angebots, die Ausweitung der Produktpalette, der Aufbau neuer Partnerschaften und die Verbesserung des Liefererlebnisses.

Der Bruttowarenwert (GMV) im Bereich Quick Commerce stieg im Jahr 2025 ggü. Vj. um mehr als 30 % auf über 7,5 Mrd. Euro. In Verbindung mit dem Essensliefergeschäft ermöglicht dies der Plattform, die Nachfrage über den gesamten Tag hinweg abzudecken – vom frühen Morgen bis spät in die Nacht. Kunden, die in mehreren Produktkategorien einkaufen, geben im Durchschnitt fünfmal mehr aus als Kunden, die ausschließlich Essen bestellen. Dies zeigt sich im deutlichen Anstieg der Bestellhäufigkeit nach der ersten Quick-Commerce-Bestellung. Für das Jahr 2026 wird erwartet, dass sich der GMV im Bereich Quick Commerce auf 10 Mrd. Euro belaufen wird, da das Unternehmen seine neuen Produktkategorien weiter ausbaut, in Dmarts investiert, und die Bestellhäufigkeit sowie Warenkorbgröße der Kunden steigert.

2026 Prioritäten und strategische Prüfung

Im Jahr 2026 wird sich der Konzern auf jene Bereiche konzentrieren, in denen er die größten Renditechancen sieht. Delivery Hero wird gezielt in Bereiche wie erweiterte Abo-Modelle, Personalisierung, eigene Lieferlogistik, Dmarts und Sortimentsausbau investieren. Aufbauend auf der positiven Dynamik, die in Südkorea und Saudi-Arabien erreicht wurde, wird Delivery Hero weiterhin in wichtige Märkte in Asien und der MENA-Region investieren, um sicherzustellen, dass das Unternehmen seine führenden Positionen behauptet und Kunden mit höheren Bestellwert und -häufigkeit bindet.

Eine zentrale Priorität für das Jahr 2026 ist die laufende strategische Prüfung, um weiteren Wert für Aktionäre zu generieren. Im Rahmen dieser Priorität hat Delivery Hero eine Vereinbarung über den Verkauf seines foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Grab für 600 Millionen US-Dollar in bar geschlossen. Diese Transaktion, die unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen steht, spiegelt den erheblichen Wert des Geschäfts wider und verschafft dem Konzern zusätzliches Kapital zur Tilgung von Verbindlichkeiten und zur Stärkung seiner Kapitalstruktur.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat treiben den strategischen Prüfungsprozess weiterhin aktiv voran. So werden derzeit weitere Verhandlungen geführt und Arbeitspakete vorangetrieben.

Stärkung der Kapitalstruktur

Der Free Cashflow vor Sondereffekten stieg ggü. Vj. um 15 % auf 250 Mio. Euro im Jahr 2025 und stellt damit das zweite Jahr in Folge mit einem positiven Free Cashflow dar.1 Der Pro-forma-Barmittelbestand des Unternehmens beläuft sich auf 2,7 Mrd. Euro, einschließlich der am 17. März 2026 angekündigten neuen Term Loan Fazilität in Höhe von 1,4 Mrd. US-Dollar und nach Abzug der für die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen 2026/2027 erforderlichen Finanzmittel2.

Die neue Term Loan Fazilität verlängert die Laufzeiten der Verbindlichkeiten des Unternehmens erheblich und unterstreicht, dass Delivery Hero trotz erhöhter Volatilität an den globalen Kreditmärkten Zugriff auf diversifizierte Finanzierungsquellen hat.

Wie in der Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom 5. März 2026 angekündigt, beabsichtigt das Unternehmen, die Erlöse aus dieser Fazilität in naher Zukunft zur Rückzahlung seiner Wandelschuldverschreibungen 2026 und zum Rückkauf seiner Wandelschuldverschreibungen 2027 zu verwenden, um dadurch die anstehenden Zinszahlungen zu reduzieren. Die starke Finanzposition des Unternehmens wird durch den Erlös aus der Transaktion in Taiwan weiter gestärkt.

Delivery Hero – Prognose Geschäftsjahr 2026

GMV3 8-10% YoY (LfL) Gesamtumsatz der Segmente3 14-16% YoY (LfL) Bereinigtes EBITDA4 €910-960 Millionen Free Cash Flow4 >€200 Millionen

Der Geschäftsbericht und der nichtfinanzielle Konzernbericht von Delivery Hero, der Details darüber enthält, wie das Unternehmen Nachhaltigkeit in seine Geschäftstätigkeit und Entscheidungsfindung integriert, wurden heute veröffentlicht und sind auf der Website des Unternehmens verfügbar.

Delivery Hero – wesentliche Leistungsindikatoren FY 20255

GJ 2024 GJ 2025 EUR

Millionen EUR

Millionen GMV Konzern 48.754,0 49.196,8 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation und auf Like-for-Like Basis) 9,5% 9,0% %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 8,3% 6,8% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 7,7% 0,9% Asien 23.407,4 20.779,7 MENA 12.825,9 14.644,3 Europa 8.878,7 9.693,2 Americas 3.642,0 4.079,6 Integrated Verticals 2.904,7 3.432,3 Gesamtumsatz der Segmente 12.796,4 14.803,4 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation und auf Like-for-Like Basis) 22,6% 23,1% %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 21,9% 22,5% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 22,3% 15,7% Asien 4.071,9 4.417,7 MENA 3.527,8 4.033,7 Europa 1.891,9 2.486,3 Americas 939,6 1.057,6 Integrated Verticals 2.709,8 3.189,0 Konzerninterne Verrechnungen6 (344,5) (380,8) Bereinigtes EBITDA 692,5 903,0 Bereinigtes EBITDA Marge % (GMV) 1,4% 1,8%

1 Der Free Cash Flow vor Sondereffekten wird berechnet als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gemäß der IFRS-Kapitalflussrechnung abzüglich der Nettoinvestitionen und der Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Er schließt außerordentliche Mittelzuflüsse aus Entschädigungszahlungen für aufgelöste M&A-Transaktionen sowie außerordentliche Mittelabflüsse im Zusammenhang mit laufenden Rechtsstreitigkeiten (z. B. EU-Kartellverfahren und Glovo Spanien) aus. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus.

2 Pro-forma-Barmittel in Höhe von 2,7 Mrd. Euro, nach Hinzurechnung der Erlöse aus der Term Loan-Finanzierung vom März 2026 und Abzug der für die Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen 2026/2027 erforderlichen Mittel.

3 GMV und Gesamtumsatz der Segmente währungsbereinigt, ohne Effekte aus der Rechnungslegung in Hochinflationsländern und auf Like-for-Like Basis. Das Wachstum auf Like-for-Like Basis spiegelt die Geschäftsentwicklung auf vergleichbarer Grundlage wider, wobei Änderungen des Konsolidierungskreises (Akquisitionen, Verkäufe, Rückzug aus Ländern) soweit zutreffend unberücksichtigt bleiben.

4 Die Prognose für das bereinigte EBITDA und den Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2026 basiert auf den Wechselkursen vom März 2026. Die Prognose für den Free Cashflow für das Geschäftsjahr 2026 berücksichtigt keine außerordentlichen Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit bestimmten rechtlichen Angelegenheiten, vor allem kartellrechtlichen und fahrerbezogenen Angelegenheiten.

5 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs.

6 Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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