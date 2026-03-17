EQS-News: Delivery Hero schließt Platzierung einer neuen Term Loan B-Finanzierung erfolgreich ab

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Delivery Hero schließt Platzierung einer neuen Term Loan B-Finanzierung erfolgreich ab



17.03.2026 / 07:54 CET/CEST

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Delivery Hero schließt Platzierung einer neuen Term Loan B-Finanzierung erfolgreich ab

BERLIN, 17. März 2026 - Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, gibt heute die erfolgreiche Platzierung einer neuen besicherten Term Loan B-Fazilität (die „Fazilität“) mit einem Endvolumen von USD 1,4 Milliarden bekannt. Die Fazilität hat eine Laufzeit bis Juni 2032 und trägt einen jährlichen Zinssatz von Term SOFR zuzüglich 500 Basispunkten.

Vor dem Hintergrund erhöhter Marktvolatilität infolge geopolitischer Unsicherheit hat sich Delivery Hero entschieden, das Volumen der Fazilität auf USD 1,4 Milliarden zu begrenzen (gegenüber einem ursprünglichen Volumen von USD 1,5 Milliarden). Angesichts der soliden Liquiditätsposition von Delivery Hero bietet das finale Volumen ausreichende Finanzierung zur Erreichung der strategischen Ziele – einschließlich der geplanten Rückzahlung der am 30. April 2026 fälligen Wandelschuldverschreibungen und des Rückkaufs der am 23. Januar 2027 fälligen Wandelschuldverschreibungen. Die Nettoerlöse, die in H1 2026 nicht für Rückzahlungen oder Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, werden die finanzielle Flexibilität des Unternehmens erhöhen und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt – einschließlich möglicher weiterer Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen in der Zukunft – sowie als Liquidität auf der Bilanz gehalten.

Nach der erfolgreichen Platzierung mehrerer Wandelschuldverschreibungen seit 2020, der Einrichtung von Term- und revolvierenden Kreditfazilitäten im Jahr 2022 sowie der anschließenden Erhöhung dieser Fazilitäten im Jahr 2024 unterstreicht diese erfolgreich abgeschlossene Transaktion über USD 1,4 Milliarden, dass Delivery Hero trotz erhöhter Volatilität an den globalen Kreditmärkten Zugriff auf diversifizierte Finanzierungsquellen hat.

Marie-Anne Popp, CFO von Delivery Hero, sagte: „Wir sind erfreut über den Ausgang dieser Finanzierungstransaktion, die bei einer breiten Gruppe globaler Investoren auf Interesse stieß und unseren kontinuierlichen Marktzugang trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit und volatiler Marktbedingungen unterstreicht. Wir haben uns dazu entschieden, die Fazilität als Maßnahme der Kapitaldisziplin auf USD 1,4 Milliarden zu begrenzen; angesichts unserer soliden Liquidität bildet dieser optimierte Betrag die ideale Grundlage, um unsere kurzfristigen Fälligkeiten zu tilgen und unsere Bilanz weiter zu stärken.“

Im Zusammenhang mit der Transaktion agierte J.P. Morgan als Lead Left Bookrunner der Fazilität. Apollo, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs, ING, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank und UniCredit agierten als Joint Bookrunners. White & Case LLP war als Rechtsberater von Delivery Hero tätig, während Milbank LLP als Rechtsberater der Bookrunner agierte.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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