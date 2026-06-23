EQS-News: Delivery Hero SE beendet ordentliche Hauptversammlung 2026; alle Beschlussvorschläge angenommen

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Delivery Hero SE beendet ordentliche Hauptversammlung 2026; alle Beschlussvorschläge angenommen



23.06.2026 / 15:21 CET/CEST

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Delivery Hero SE beendet ordentliche Hauptversammlung 2026; alle Beschlussvorschläge angenommen

Aktionäre stimmen allen von Delivery Hero vorgelegten Beschlussvorschlägen zu.

Starker Aufsichtsrat mit der Wiederwahl von Roger Rabalais und Scott Ferguson.

Berlin, 23. Juni 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“, das „Unternehmen“ oder die „Gruppe“), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung (HV) 2026 in Berlin abgeschlossen. In Übereinstimmung mit den Vorschlägen des Vorstands und des Aufsichtsrats stimmten die Aktionäre des Unternehmens für die Annahme aller Tagesordnungspunkte.

Stärkung des Aufsichtsrats

Im Rahmen der Versammlung stimmten die Aktionäre über zwei Vorschläge für die Wahl als Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat ab. Scott Ferguson wurde als Vertreter der Anteilseigner wiedergewählt. Seine Amtszeit läuft bis zum Abschluss der Hauptversammlung 2027.

Roger Rabalais wurde, nach seiner gerichtlichen Bestellung im April 2026, als Vertreter der Anteilseigner und unabhängiges Mitglied in den Aufsichtsrat wiedergewählt. Seine Amtszeit läuft bis zur Hauptversammlung 2029. Im Anschluss an seine Wahl beabsichtigt der Aufsichtsrat von Delivery Hero, Roger Rabalais als Vorsitzenden des Prüfungsausschusses (Audit Committee) wiederzuwählen und damit umfassende Expertise in der Finanz- und Risikoaufsicht für die globale Gruppe zu sichern.

Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, kommentierte: „Scotts Investorenperspektive und Rogers umfassende Erfahrung im Bereich Unternehmensfinanzen und in der Lieferbranche sind sehr wertvoll für Delivery Hero. Gemeinsam mit den anderen erfahrenen Mitgliedern des Aufsichtsrats gewährleisten wir eine qualitativ hochwertige, unabhängige Aufsicht. Diese steht im engen Einklang mit unserer Maxime solider Corporate Governance.“

Niklas Östberg, CEO und Co-Founder von Delivery Hero, fügte hinzu: „Dass heute alle Beschlüsse klar angenommen wurden, demonstriert die starke Unterstützung unserer Aktionäre für unsere Strategie. Wir fokussieren uns weiterhin auf unseren Weg zur Everyday App, auf die Umsetzung unserer strategischen Überprüfung, auf den Ausbau unserer starken operativen Dynamik sowie auf die disziplinierte Arbeit an unseren finanziellen Zielen, um langfristigen Wert zu schaffen.“

Zustimmung zu neuem Vergütungssystem und Wechsel des Abschlussprüfers

Die Aktionäre stimmten zudem dem modernisierten Vorstandsvergütungssystem 2026 zu. Dieses neue, vereinfachte Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands wurde unter Berücksichtigung der langfristigen strategischen Ziele des Unternehmens, der regulatorischen Anforderungen und der Erwartungen der Investoren entwickelt. Es sieht eine stringentere Anreizstruktur mit einem noch stärkeren Kapitalmarktfokus sowie erhöhte Transparenz vor.

Um Planungssicherheit und einen nahtlosen Übergang für die Gruppe zu gewährleisten, wurde PricewaterhouseCoopers GmbH im Einklang mit den gesetzlichen Rotationspflichten als neuer Abschlussprüfer für die Gruppe ab dem Geschäftsjahr 2027 bestellt. KPMG AG wurde als Abschlussprüfer für die Gruppe für das laufende Geschäftsjahr 2026 bestätigt.

Darüber hinaus stimmte die Hauptversammlung der Entlastung aller Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, die während des Geschäftsjahres 2025 im Amt waren, formell zu.

Die vollständigen und detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten werden in Kürze auf der Investor Relations Website von Delivery Hero veröffentlicht.



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ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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