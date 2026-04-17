WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

17.04.2026 08:24:14

EQS-News: Delivery Hero welcomes Uber as a long-term shareholder

EQS-News: Delivery Hero SE / Key word(s): Miscellaneous
Delivery Hero welcomes Uber as a long-term shareholder

17.04.2026 / 08:24 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

April 17, 2026, Berlin – Delivery Hero SE (“Delivery Hero”), the world’s leading local delivery platform, notes that Uber has acquired additional 13,582,342 shares of Delivery Hero from Prosus, representing approximately 4.5% of Delivery Hero’s issued capital. 

Niklas Östberg, Co-Founder and Chief Executive Officer of Delivery Hero, said: “We welcome Uber's additional investment in Delivery Hero. As a global tech leader, Uber's increased position is a meaningful endorsement of our platform, our strategy, and our ongoing work to deliver long-term value for all shareholders.” 


 

Language: English
Company: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Germany
Phone: +49 (0)30 5444 59 105
Fax: +49 (0)30 5444 59 024
E-mail: ir@deliveryhero.com
Internet: www.deliveryhero.com
ISIN: DE000A2E4K43
WKN: A2E4K4
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; London, OTC QB, OTC QX, SIX, Vienna Stock Exchange
EQS News ID: 2310196

 
17.04.26 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
17.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Delivery Hero Buy UBS AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

