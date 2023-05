EQS-News: Delticom AG/ReifenDirekt.de: Mit einem neuen Satz Felgen dem Auto einen individuellen Look verleihen

EQS-News: Delticom AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Datum: 11.05.2023 Delticom AG/ReifenDirekt.de: Mit einem neuen Satz Felgen dem Auto einen individuellen Look verleihen Auf ReifenDirekt.de finden Autofahrer eine große Auswahl an Leichtmetall- und Stahlfelgen.

Der Onlineshop bietet Leichtmetall- und Stahlfelgen für alle Fahrzeugarten an. Delticom AG/ReifenDirekt.de, Hannover 11.05.2023. Felgen werden generell benötigt, um Reifen an einem Fahrzeug nutzen zu können. Beim Kauf eines neuen Felgensatzes ist der optische Unterschied ein oftmals wichtiges Kriterium. Ein exklusiver Look macht ein Fahrzeug stylischer und individueller. Dies sollte jedoch nicht der einzige Faktor sein.



Leichtmetallfelgen bieten viel Spielraum zur stilvollen Individualisierung egal ob es sich bei dem Fahrzeug um einen Familienkombi, einen SUV oder einen Sportwagen handelt. Neben optischen Reizen haben moderne Leichtmetallfelgen mit speziell auf Fahrzeugmarken ausgelegte Ausführungen in Design und Farbe oder für Elektroautos optimierte Felgen mit reduzierten Strömungswiderständen aber auch technisch viel zu bieten. Wintertaugliche Leichtmetallfelgen als beliebte Allrounder sind darüber hinaus durch eine spezielle strapazierfähige Mehrfachlackierung unempfindlich gegen Streusalz und Rollsplitt.



Onlineshops wie Reifendirekt.de bieten neben Leichtmetallfelgen auch ein umfassendes Sortiment an Stahlfelgen in Erstausrüstungsqualität für nahezu jedes in Europa zugelassene Fahrzeug. Neben eines durch fortschrittliche Technologien in der Produktionstechnik reduzierten Stahlradgewichts für u. a. mehr Reichweite zeugen Ausführungen für viele Elektrofahrzeuge, Design-Stahlräder für z. B. Geländefahrzeuge und Dimensionen bis 20 Zoll oder Mischkombinationen (unterschiedliche Ausführungen für Vorder- und Hinterachse) von einer beträchtlichen Entwicklung in diesem robusten Rädersegment.



Unabhängig davon, ob Autofahrer Leichtmetall- oder Stahlfelgen bevorzugen, bietet ReifenDirekt.de eine große Auswahl an beiden Felgentypen an. Die Felgen werden innerhalb weniger Tage geliefert. Kunden können zudem entscheiden, ob sie ihre Bestellung lieber nach Hause geliefert oder die Felgen gleich von einem der Werkstattpartner von ReifenDirekt.de montieren lassen wollen.



Über ReifenDirekt.de

Bei ReifenDirekt.de können Interessenten aus mehr als 600 Reifenmarken und über 40.000 Reifenmodellen wählen; darunter jeweils auch die aktuellen Testsieger. Pneus für Pkw, Motorräder sowie Lkw, Nutzfahrzeuge und Busse gehören ebenso zum Produkt-Portfolio wie Kompletträder und Felgen. Besonders praktisch: Die neuen Reifen werden schnell und kostenlos* an jede beliebige Wunschadresse geliefert. Die Käufer können beim Reifenkauf online auch ganz bequem einen der bundesweit rund 9.000 professionellen Werkstattpartner auswählen, der ihnen die neuen Pneus fachmännisch montiert. Viele der kooperierenden Werkstätten bieten auch weitere Services rund um Reifen an. ADAC -Mitglieder erhalten bei ReifenDirekt.de zudem drei Prozent Rabatt auf Reifen und Kompletträder.



*ab 2 Reifen



Reifen online einkaufen:

www.reifendirekt.de, www.reifendirekt.at, www.reifendirekt.ch, www.123pneus.ch, www.autobandenmarkt.nl, www.123pneus.fr, www.mytyres.co.uk, www.gommadiretto.it, www.neumaticos-online.es und in vielen weiteren Delticom-Onlineshops.



Alles über Reifen von A bis Z: www.reifen.de

Reifentests: www.reifentest.com

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

