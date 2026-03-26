EQS-News: Delticom veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Umsatz leicht über Vorjahr, Dividendenvorschlag in Höhe von 0,12 € je Aktie

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Delticom veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Umsatz leicht über Vorjahr, Dividendenvorschlag in Höhe von 0,12 € je Aktie



26.03.2026 / 14:30 CET/CEST

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Delticom veröffentlicht Geschäftsbericht 2025: Umsatz leicht über Vorjahr, Dividendenvorschlag in Höhe von 0,12 € je Aktie

Hannover, den 26. März 2026 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, veröffentlicht am heutigen Tag den Geschäftsbericht 2025.

Bruttowarenvolumen (GMV) stieg auf 601 Mio. € (2024: 597 Mio. €)

Umsatz in Höhe von 484 Mio. € (Prognose für 2026: 480-520 Mio. €)

Operatives EBITDA belief sich auf 20,1 Mio. € (Prognose für 2026: 19-24 Mio. €)

Konzernergebnis betrug 4,1 Mio. € (2024: 4,0 Mio. €)

Voraussichtliche Dividende in Höhe von 0,12 € je Aktie

Erhöhung des Eigenkapitals auf 54,3 Mio. € (2024: 52,0 Mio. €)



Geschäftsjahr 2025

Im vergangenen Jahr verzeichnete das europäische Ersatzreifengeschäft eine rückläufige Entwicklung. Obwohl die Nachfrage nach Ganzjahresreifen zugenommen hat, war das volumenmäßig größte Teilsegment der Consumer-Reifen (Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen) im Vergleich zum Vorjahr um 2 % bei den von der Industrie an den Handel ausgelieferten Stückzahlen rückläufig. Dabei wurde bei Sommerreifen ein Minus von 7 % und bei Winterreifen ein Rückgang von 2 % festgestellt. Die seitens der EU im Mai eingeleitete Untersuchung bezüglich möglicher Anti-Dumping-Zölle auf in China produzierte Reifen führte insbesondere in der zweiten Jahreshälfte zu Anpassungen in der Lieferkette mit entsprechenden Auswirkungen im europäischen Ersatzgeschäft auf Importvolumina, Lagerbestände und Preise.

In diesem schwierigen Marktumfeld erlöste der Delticom-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt Umsätze in Höhe von 484 Mio. € (2024: 482 Mio. €), ein Anstieg um 0,4 %. Die Geschäftsausrichtung und die Flexibilität der Gesellschaft haben sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr einmal mehr bewährt: Eine rückläufige Nachfrage in einzelnen Ländern konnte durch Wachstum in anderen Märkten weitestgehend ausgeglichen werden. Die Umsatzerlöse enthalten erstmalig auch die Erträge aus Projektgeschäft, welche in der Vergangenheit unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen wurden. Diese Projekterträge beliefen sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr insgesamt auf 6,6 Mio. € (2024: 1,5 Mio. €).

Bereits im Geschäftsjahr 2023 war das bisherige Shopgeschäft durch Plattformgeschäft ergänzt worden. Die Gesellschaft stellt hierbei die technische Infrastruktur und ihr Vertriebs- und Prozess-Know-how zur Verfügung, um externen Dritten den Online-Warenabsatz an private und gewerbliche Endkunden der Delticom zu ermöglichen und realisiert für die entsprechenden Umsatzanteile die Provisionserträge. Das Plattformgeschäft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2025 planmäßig und gewann innerhalb der Delticom-Gruppe weiter an Bedeutung. Das Bruttowarenvolumen erhöhte sich im Gesamtjahr auf 601 Mio. € (2024: 597 Mio. €, +0,7 %).

Die Bruttomarge (Handelsspanne ohne sonstige betriebliche Erträge) betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr 26,7 % nach 25,5 % im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die im letzten Jahresviertel erzielte Bruttomarge lag mit 32,0 % deutlich über dem Vorjahr (Q4 2024: 24,0 %). Dieser Anstieg resultiert zu einem Teil aus der Umgliederung der Erträge aus Projektgeschäft von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse. Die Verbesserung geht zum anderen Teil mit dem verstärkt auf Profitabilität ausgerichteten Absatzmanagement in der Wintersaison einher.

Das EBITDA beträgt 19,8 Mio. €, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr (2024: 20,3 Mio. €). Das negative Währungsergebnis in Höhe von 1,3 Mio. € (Vorjahr: +0,2 Mio. €) konnte nicht vollständig ausgeglichen werden. Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Konsortialkreditvertrag in Höhe von 0,4 Mio. € wurden als nicht-operativ eingestuft. Entsprechend beläuft sich das operative EBITDA auf 20,1 Mio. € (2024: 22,7 Mio. €). Im Vorjahr war das operative Ergebnis aufgrund des Lagerumzugs und einer gezahlten Inflationsprämie, die zusätzlich zu den Konsortialkreditkosten im nicht-operativen Ergebnis erfasst waren, deutlich höher ausgefallen.

Aufgrund der im H1 2025 vorgenommenen Abschreibungen auf Vorräte in Höhe von 1,2 Mio. € liegt das EBIT mit 8,9 Mio. € um 1,3 Mio. € unter dem Vorjahr (2024: 10,2 Mio. €).

Der Steueraufwand beläuft sich auf 2,3 Mio. € (2024: 3,6 Mio. €). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um latente Steuern. Im Vorjahr war in den latenten Steuern in Höhe von 3,1 Mio. € ein periodenfremder Aufwand von 0,9 Mio. € enthalten gewesen.

Das Konzernergebnis liegt mit 4,1 Mio. € bzw. 0,28 € je Aktie auf Vorjahresniveau (2024: 4,0 Mio. € bzw. 0,27 € je Aktie). Das für die Ausschüttung relevante Ergebnis der Delticom AG beläuft sich auf 5,4 Mio. € bzw. 0,37 € je Aktie (2024: 2,7 Mio. € bzw. 0,18 € je Aktie). Vorstand und Aufsichtsrat der Delticom AG werden der Hauptversammlung am 07. Juli 2026 vorschlagen, vom Bilanzgewinn in Höhe von 5.445.578,58 € für die zum Ausschüttungszeitpunkt im Umlauf befindlichen Aktien 0,12 € pro Aktie auszuschütten und den Restbetrag auf neue Rechnung vorzutragen. Die Gesellschaft wird im dritten Quartal ein neues Lager in der Nähe von Hannover in Betrieb nehmen. Die Investitionen in die Ausstattung des neuen Lagerstandorts werden die Liquidität zusätzlich zur Winterbevorratung in den ersten drei Quartalen 2026 belasten. Aus Liquiditätsmanagement-Gründen wird vorgeschlagen, dass die Dividendenauszahlung an die Aktionäre erst am 06.10.2026 erfolgen soll und damit entsprechend nach dem Start des Wintergeschäfts.

Prognose 2026

Auch wenn Experten für die Wirtschaft im Euroraum für 2026 bislang von einem moderaten Wachstum ausgehen, bleibt die Konjunktur durch strukturelle Schwächen, geopolitische Risiken und Handelskonflikte gedämpft. Sowohl hinsichtlich der Marktentwicklungen insgesamt als auch mit Blick auf die Konsumbereitschaft der europäischen Verbraucher bestehen zum jetzigen Zeitpunkt noch erhebliche Unsicherheiten. In unserer Planung haben wir das Risiko einer deutlichen Verschlechterung der konjunkturellen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen nicht abgebildet. Nach wie vor kann die Einführung von Anti-Dumping-Zöllen auf in China produzierte Reifen nicht ausgeschlossen werden. Inwieweit im Falle von Anti-Dumping-Zöllen die benötigten Liefermengen aus verlagerten Produktionsstandorten bereits in diesem Jahr vollumfänglich bezogen werden können, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher abschätzen. Anhaltend hohe Spritpreise aufgrund des Nahost-Kriegs könnten das Fahrverhalten der Verbraucher zusätzlich beeinflussen. Wegen dieser Unsicherheiten plant das Management für den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr eine größere Spanne von 480-520 Mio. €.

Die Gesellschaft rechnet damit, auch im laufenden Jahr die Kosten durch zusätzliche Effizienzsteigerungen einhergehend mit einem verstärkten Einsatz neuer Technologien weiter zu senken, um inflationsbedingte Kostensteigerungen auszugleichen. Für das operative EBITDA im Gesamtjahr plant der Vorstand in Abhängigkeit vom Umsatz eine Spanne von 19-24 Mio. €.

Andreas Prüfer, CEO der Delticom AG, kommentiert das Geschäftsergebnis 2025 wie folgt: „2025 hat gezeigt, dass unser Fokus, unseren Kunden den einfachsten Weg zum passenden Reifen zu bieten, wieder Früchte getragen hat. Über ReifenDirekt verbinden wir attraktive Preise, hohe Verfügbarkeit und schnelle Lieferung mit einem starken Netzwerk an Werkstattpartnern in ganz Europa. Gleichzeitig setzen wir konsequent auf den Einsatz von AI und automatisierter Technologie entlang unserer Prozesse, um Beratung, Verfügbarkeit und Abwicklung kontinuierlich zu verbessern – für ein noch schnelleres und einfacheres Kauferlebnis.“

Der vollständige Bericht für das Geschäftsjahr 2025 steht auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung.

Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen

2025 2024 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 601 597 +0,7 Umsatz Mio. € 484 482 +0,4 Gesamtleistung Mio. € 504 507 -0,6 Bruttomarge % 26,7 25,5 +1,2 Rohertrag Mio. € 150 148 +0,8 EBITDA Mio. € 19,8 20,3 -2,4 Operatives EBITDA Mio. € 20,1 22,7 -11,2 EBITDA-Marge % 4,1 4,2 -0,1 EBIT Mio. € 8,9 10,2 -13,1 Periodenüberschuss Mio. € 4,1 4,0 +1,0 Ergebnis je Aktie € 0,28 0,27 +1,7 Bilanzsumme Mio. € 216 237 -9,0 Forderungen aus LuL Mio. € 19,1 19,5 -2,0 Vorräte Mio. € 57,0 66,1 -13,8 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 63,6 76,2 -16,5 Investitionen Mio. € 3,0 5,9 -48,6 Eigenkapital Mio. € 54,3 52,0 +5,6 Eigenkapitalquote % 25,2 22,0 +3,2 Eigenkapitalrendite % 7,5 7,8 -0,2 Liquidität Mio. € 2,9 5,4 -45,5



<Ende der Mitteilung>

Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und mehr als 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 68 Ländern betreibt die Gesellschaft 340 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber über 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 25.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 484 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 100 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG

Investor Relations

Melanie Becker

Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

Fax: +49 (0)511-8798-9138

E-Mail: melanie.becker@delti.com