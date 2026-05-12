EQS-News: Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Fokus auf Profitabilität, Konzernergebnis verstetigt

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Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Fokus auf Profitabilität, Konzernergebnis verstetigt



12.05.2026 / 14:30 CET/CEST

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Delticom veröffentlicht Q1-Geschäftsverlauf: Fokus auf Profitabilität, Konzernergebnis verstetigt

Hannover, den 12. Mai 2026 – Die Delticom AG (WKN 514680, ISIN DE0005146807, Börsenkürzel DEX), Europas führender Onlinehändler für Reifen und Kompletträder, berichtet mit dieser vorliegenden Zwischenmeldung über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2026.

Bruttowarenvolumen (GMV) beträgt 121 Mio. € (Q1 2025: 128 Mio. €)

Umsatz beläuft sich auf 99 Mio. € (Q1 2025: 105 Mio. €)

Operatives EBITDA liegt bei 1,1 Mio. € (Q1 2025: 1,6 Mio. €)

Konzernergebnis in Höhe von -1,2 Mio. € auf Vorjahresniveau

Gesamtjahresprognose bestätigt

Gemäß dem Herstellerverband Tyres Europe (ETRMA) wurden im europäischen Ersatzreifengeschäft in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1 % mehr Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen von der Industrie an den Handel abgesetzt. Die Nachfrage nach Ganzjahresreifen stieg hier um 5 %, während der Absatz von Sommerreifen um 1 % und der von Winterreifen um 14 % sank.

Die Delticom AG hat ihr Geschäft im ersten Quartal 2026 nicht zuletzt auch aufgrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal verstärkt auf Profitabilität ausgerichtet.

Der Umsatz für die ersten drei Monate 2026 beträgt 99 Mio. €, nach 105 Mio. € im Vorjahr. Das Bruttowarenvolumen beläuft sich auf 121 Mio. € (Q1 2025: 128 Mio. €). Wetterbedingt konnte das Geschäft nicht von einem frühen Start in das Sommerreifengeschäft profitieren.

Das EBITDA beläuft sich nach Ablauf der ersten drei Monate auf 1,0 Mio. € (Q1 2025: 1,5 Mio. €). Das operative EBITDA für das erste Quartal 2026 beträgt 1,1 Mio. € (Q1 2025: 1,6 Mio. €).

Aufgrund der Entkonsolidierung der DeltiLog GmbH zum 30. September 2025 fallen die Abschreibungen auf Nutzungsrechte gemäß IFRS 16 gegenüber Vorjahr geringer aus. Insgesamt belaufen sich die Abschreibungen im ersten Quartal 2026 auf 2,2 Mio. € (Q1 2025: 2,5 Mio. €). Mit -1,2 Mio. € liegt das EBIT nahezu auf Vorjahresniveau (Q1 2025: -1,0 Mio. €). Trotz des schwächeren Umsatzes ist es der Gesellschaft gelungen, das Ergebnis im ersten Quartal 2026 zu verstetigen. Das Konzernergebnis ist mit -1,2 Mio. € auf Vorjahresniveau.

Der Ende März für das Gesamtjahr 2026 prognostizierte Ausblick wird bestätigt. Für den Umsatz wird eine Bandbreite von 480 Mio. € bis 520 Mio. € angestrebt. In Abhängigkeit vom Umsatz wird für das operative EBITDA eine Spanne zwischen 19 Mio. € bis 24 Mio. € geplant.

Der Halbjahresbericht wird am 13. August 2026 auf der Internetseite www.delti.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download zur Verfügung gestellt.

Delticom-Konzern – Wesentliche Kennzahlen Q1

Q1/26 Q1/25 -/+ (%, %p) GMV Mio. € 121 128 -5,9 Umsatz Mio. € 99 105 -6,1 Umsatz EU Mio. € 84,4 92,8 -9,1 Umsatz Nicht-EU Mio. € 14,5 12,6 +15,5 Gesamtleistung Mio. € 105 109 -3,8 Bruttomarge % 22,2 27,5 -5,3 Rohertrag Mio. € 27,9 32,5 -14,1 EBITDA Mio. € 1,0 1,5 -31,7 Operatives EBITDA Mio. € 1,1 1,6 -30,1 EBITDA-Marge % 1,0 1,4 -0,4 EBIT Mio. € -1,2 -1,0 -21,2 Periodenüberschuss Mio. € -1,2 -1,2 -6,4 Ergebnis je Aktie € -0,08 -0,08 -6,0 Bilanzsumme Mio. € 242 258 -6,3 Vorräte Mio. € 79,0 84,7 -6,9 Forderungen aus LuL Mio. € 30,2 27,9 +8,2 Verbindlichkeiten aus LuL Mio. € 103 102 +0,8 Eigenkapital Mio. € 53,1 50,7 +4,6 Eigenkapitalquote % 22,0 19,7 +2,3 Eigenkapitalrendite % -2,3 -2,3 -0,04 Liquidität Mio. € 5,3 5,9 -10,6

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Über Delticom:

Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.

Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus rund 600 Marken und mehr als 80.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 68 Ländern betreibt die Gesellschaft 340 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber über 20 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet.

Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 25.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können.

Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.

Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2025 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 484 Millionen Euro generiert. Zum Ende des ersten Quartals 2026 waren 94 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).

Im Internet unter: www.delti.com

Kontakt:

Delticom AG

Investor Relations

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Hedwig-Kohn-Straße 1

31319 Sehnde

Tel.: +49 (0)511-93634-8903

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E-Mail: melanie.becker@delti.com