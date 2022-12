EQS-News: Der Continentale Versicherungsverbund setzt auf adesso-Standardprodukte bei der Modernisierung seiner Anwendungslandschaft

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Der Continentale Versicherungsverbund setzt auf adesso-Standardprodukte bei der Modernisierung seiner Anwendungslandschaft



Der Continentale Versicherungsverbund setzt auf adesso-Standardprodukte bei der Modernisierung seiner Anwendungslandschaft Für die umfassende Modernisierung seiner Anwendungslandschaft hat sich der Continentale Versicherungsverbund für Software der adesso insurance solutions GmbH entschieden. Host-basierte Altsysteme werden dabei durch die Produkte der in|sure Ecosphere für die Sparten Sachversicherung und Private Krankenversicherung ersetzt. Darüber hinaus wird die Provisionsverwaltungssoftware für ein zuverlässiges und zukunftsfähiges Provisionssystem im Verbund lizenziert; der Lizenzanteil der Beauftragung wurde im dritten Quartal 2022 verbucht. Mit dem Erwerb weiterer Software aus der in|sure Ecosphere setzt die Continentale den Weg der Modernisierung ihrer IT fort. 2026 soll die Ablösung der host-basierten Altsysteme durch Standardsoftware für Kernprozesse in der Versicherung abgeschlossen sein. Die Beauftragung umfasst auch eine langjährige Wartungsvereinbarung. Eine moderne und leistungsstarke IT ist ein Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen, betont Dr. Thomas Niemöller, Vorstand für Digitalisierung bei der Continentale. Durch die digitale Optimierung unserer Prozesse sind wir langfristig zukunftssicher aufgestellt. Dafür haben wir mit adesso einen starken Partner an unserer Seite.

Über den Continentale Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit

Die Continentale ist kein Konzern im üblichen Sinne, denn sie versteht sich als ein Versicherungsverbund auf Gegenseitigkeit. Dieses Grundverständnis bestimmt das Handeln in allen Bereichen und in allen Unternehmen. Es fußt auf der Rechtsform der Obergesellschaft: An der Spitze des Verbundes steht die Continentale Krankenversicherung a.G. (gegründet 1926), ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen. Weitere Informationen unter: www.continentale.de

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 7.500 Mitarbeitenden und einem erwarteten Jahresumsatz 2022 von über 800 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2020 nach 2016 und 2018 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

