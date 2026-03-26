EQS-News: Dermapharm Holding SE erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 4.299.190 eigene Aktien zurück

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Dermapharm Holding SE erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 4.299.190 eigene Aktien zurück



26.03.2026 / 20:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Dermapharm Holding SE erwirbt im Rahmen ihres öffentlichen Aktienrückkaufangebots 4.299.190 eigene Aktien zurück

Grünwald, 26. März 2026 – Im Rahmen des öffentlichen Aktienrückkaufangebots der Dermapharm Holding SE (die „Gesellschaft“) (ISIN DE000A2GS5D8 / WKN A2GS5D) sind der Gesellschaft bis zum Ablauf der Annahmefrist am 24. März 2026, 24:00 Uhr (MEZ), insgesamt 4.843.127 Aktien angedient worden.

Das Angebot der Gesellschaft belief sich auf maximal bis zu 4.300.000 Aktien der Gesellschaft (dies entspricht ca. 7,99 % des eingetragenen Grundkapitals der Gesellschaft). Da die Gesamtzahl der Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, diese Maximalzahl überschreitet, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig, d. h. im Verhältnis der Anzahl der maximal nach diesem Angebot zu erwerbenden 4.300.000 Aktien der Gesellschaft zur Anzahl der insgesamt zum Rückkauf von den Aktionären der Gesellschaft eingereichten Aktien, berücksichtigt. Das Ergebnis dieser Berechnung wird auf die nächste natürliche Zahl abgerundet; Spitzen bleiben unberücksichtigt.

Der Angebotspreis wird voraussichtlich bis zum 2. April 2026 auf dem Konto der jeweiligen Depotbank bei der Clearstream Europe Aktiengesellschaft zur Verfügung stehen. Die jeweilige Depotbank ist beauftragt, den Angebotspreis – Zug-um-Zug gegen Übertragung der angedienten und berücksichtigten Aktien an die Gesellschaft – dem Konto gutzuschreiben, das in der schriftlichen Annahmeerklärung des jeweiligen Aktionärs genannt ist.

Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien sind weder stimm- noch dividendenberechtigt. Die Gesellschaft beabsichtigt, die erworbenen eigenen Aktien einzuziehen.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 – 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung ist nicht an Personen gerichtet oder zur Übermittlung an bzw. zur Nutzung durch solche Personen bestimmt, die Staatsbürger oder Einwohner eines Staates, Landes oder anderer Jurisdiktion sind, oder sich dort befinden, wo die Übermittlung, Veröffentlichung, Zugänglichmachung oder Nutzung der Mitteilung gegen geltendes Recht verstoßen oder irgendeine Registrierung oder Zulassung innerhalb einer solchen Jurisdiktion erfordern würde.

Weder diese Mitteilung noch ihr Inhalt dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht, versendet, verteilt oder verbreitet werden, und zwar jeweils weder durch Verwendung eines Postdienstes noch eines anderen Mittels oder Instrumentariums des Wirtschaftsverkehrs zwischen den Einzelstaaten oder des Außenhandels oder der Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten von Amerika. Dies schließt unter anderem Faxübertragung, elektronische Post, Telex, Telefon und das Internet ein. Auch Kopien dieses Angebots und sonstige damit in Zusammenhang stehende Unterlagen dürfen weder in die Vereinigten Staaten von Amerika noch innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika übersandt oder übermittelt werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder sonstigen Staaten dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der Dermapharm Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung; insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld und andere Faktoren. Die Dermapharm Holding SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.