EQS-News: Dermapharm Holding SE startet planmäßig in das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose

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Dermapharm Holding SE startet planmäßig in das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose



13.05.2026 / 07:43 CET/CEST

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Dermapharm Holding SE startet planmäßig in das Geschäftsjahr 2026 und bestätigt Prognose

Konzernumsatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 % auf 305,8 Mio. €

Starkes organisches und anorganisches Wachstum im margenstarken Segment „Marken-arzneimittel“ kompensiert planmäßigen Umsatzrückgang im Segment „Parallelimportgeschäft“

Bereinigtes EBITDA steigt im Vergleich zum Umsatzwachstum überproportional um 7,5 % auf 87,4 Mio. €; bereinigte EBITDA-Marge bei 28,6% (+ 1,7 %-Punkte)

Vorstand bestätigt Prognose für 2026 und erwartet einen Konzernumsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von 331 und 341 Mio. €

Grünwald, 13. Mai 2026 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute ihre Geschäftszahlen für die ersten drei Monate 2026.

Der Konzernumsatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,1 % auf 305,8 Mio. € (Q1 2025: 302,4 Mio. €). Wesentlicher Wachstumstreiber war erneut das Segment „Marken-arzneimittel“, das ein starkes Umsatzplus von 11,7 % erzielt. Leicht rückläufige Umsätze im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ sowie der planmäßige Umsatzrückgang im „Parallelimportgeschäft“ können dadurch mehr als kompensiert werden.

Das um Einmaleffekte bereinigte EBITDA steigt überproportional um 7,5 % auf 87,4 Mio. € (Q1 2025: 81,3 Mio. €), was einer Marge von 28,6 % (Q1 2025: 26,9 %) entspricht. Das unbereinigte EBITDA erhöht sich um 13,9 % auf 91,2 Mio. € (Q1 2025: 80,1 Mio. €). In dieser Kennzahl ist ein vorläufiger negativer Unterschiedsbetrag in Höhe von 4,2 Mio. € aus dem Erwerb der Mucos-Gruppe zum 1. Januar 2026 enthalten, der noch vorbehaltlich der finalen Kaufpreisallokation ist. Die unbereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 29,8 % (Q1 2025: 26,5 %).

„Zu Jahresbeginn haben wir mit der Übernahme der auf enzymbasierte OTC-Produkte spezialisierten Mucos-Gruppe unser Portfolio gezielt erweitert und unsere Position im Bereich Entzündungsmanagement deutlich ausgebaut. Zum Produktportfolio zählen etablierte Marken wie Wobenzym®, die zusätzlichen Wachstumspotenziale erschließen und zugleich unsere internationale Präsenz festigen. Ergänzend dazu haben wir bereits im Oktober 2025 die österreichische F. Trenka übernommen. Mit ihren etablierten Produkten zur natürlichen Darmregulierung auf Basis von Holzkohle sowie einem starken Vertriebsnetzwerk insbesondere in den MENA-Regionen erschließen wir zusätzliche internationale Wachstumsmöglichkeiten und erweitern unser bestehendes Geschäft gezielt,“ so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Segment „Markenarzneimittel“

Das Segment profitiert von den Akquisitionen der Mucos-Gruppe (konsolidiert seit 1. Januar 2026) und der F. Trenka (konsolidiert seit 1. Oktober 2025), einem weiterhin starken organischen Wachstum des Bestandsgeschäfts sowie von portfoliobedingt reduzierten Herstellerrabatten.

Dadurch steigt der Umsatz um 11,7 % auf 162,9 Mio. € (Q1 2025: 145,8 Mio. €), das bereinigte EBITDA beträgt 69,8 Mio. € bzw. 42,8 % der Umsätze (Q1 2025: 66,1 Mio. € oder 45,4 %). Das unbereinigte EBITDA steigt um 11,2 % auf 73,5 Mio. € (Q1 2025: 66,1 Mio. €) und entspricht einer unbereinigten EBITDA-Marge von 45,1 % (Q1 2025: 45,3 %).

Im ersten Quartal 2026 werden ein einmaliger Ertrag aus der Mucos-Transaktion (4,2 Mio. €) sowie sonstige Einmalkosten in Höhe von 0,5 Mio. € bereinigt.

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Der Umsatz liegt bei 95,0 Mio. € (Q1 2025: 96,0 Mio. €). Der leichte Rückgang resultiert im Wesentlichen aus dem planmäßig verlaufenden Umbau des Geschäftsmodells der Arkopharma. Das organische Wachstum des verbleibenden Bestandsportfolios kann diesen leichten Umsatzrückgang nicht vollständig kompensieren. Das bereinigte EBITDA der Arkopharma entwickelt sich besser als budgetiert, was die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen unterstreicht.

Das EBITDA beläuft sich im ersten Quartal 2026 auf 18,3 Mio. € (Q1 2025: 17,2 Mio. €) mit einer EBITDA-Marge von 19,2 % (Q1 2025: 18,0 %).

Im Berichtszeitraum fallen keine zu normalisierenden Einmalkosten an.

Segment „Parallelimportgeschäft“

Bedingt durch die seit April 2025 erfolgte Fokussierung auf margenstärkere Produkte reduziert sich der Umsatz planmäßig um 21,1 % auf 47,8 Mio. € (Q1 2025: 60,6 Mio. €).

Das EBITDA beträgt 0,7 Mio. € (Q1 2025 bereinigt: -0,9 Mio. €, unbereinigt: -2,0 Mio. €) bei einer entsprechenden Marge von 1,5 % (Q1 2025 bereinigt: -1,5 %, unbereinigt: -3,3 %).

Im Gegensatz zum Vorjahresvergleichszeitraum, in dem Restrukturierungskosten in Höhe von 1,1 Mio. € normalisiert wurden, fallen im aktuellen Berichtszeitraum keine zu normalisierenden Einmalkosten an.

Ausblick

Die Entwicklung im ersten Quartal 2026 entspricht insgesamt den Erwartungen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose aus dem Geschäftsbericht 2025 und rechnet im Geschäftsjahr 2026 weiterhin mit einem Konzernumsatz zwischen 1.182 und 1.218 Mio. € sowie mit einem bereinigten Konzern-EBITDA zwischen 331 und 341 Mio. €.

Die vollständige Q1-Mitteilung 2026 ist ab heute auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ verfügbar.

IFRS Finanzkennzahlen Q1 2026 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

in Mio. € Q1 2026 Q1 2025 Veränderung Konzern-Umsatz 305,8 302,4 1,1 % Markenarzneimittel 2 162,9 145,8 11,7 % Andere Gesundheitsprodukte 2 95,0 96,0 -1,0 % Parallelimportgeschäft 47,8 60,6 -21,1 % Bereinigtes Konzern-EBITDA1 87,4 81,3 7,5 % Markenarzneimittel 2 69,8 66,2 5,4 % Andere Gesundheitsprodukte 2 18,3 17,2 6,4 % Parallelimportgeschäft 0,7 -0,9 177,8 % Bereinigte EBITDA-Marge1 (in %) 28,6 26,9 1,7 Pp Markenarzneimittel 2 42,8 45,4 -2,6 Pp Andere Gesundheitsprodukte 2 19,2 18,0 1,2 Pp Parallelimportgeschäft 1,5 -1,5 3,0 Pp Konzern-EBITDA 91,2 80,1 13,9 % Markenarzneimittel 2 73,5 66,1 11,2 % Andere Gesundheitsprodukte 2 18,3 17,2 6,4 % Parallelimportgeschäft 0,7 -2,0 135,0 % EBITDA-Marge (in %) 29,8 26,5 3,3 Pp Markenarzneimittel 2 45,1 45,3 -0,2 Pp Andere Gesundheitsprodukte 2 19,2 18,0 1,2 Pp Parallelimportgeschäft 1,5 -3,3 4,8 Pp

1 Q1 2026 EBITDA bereinigt um einmalige Erträge in Höhe von 4,2 Mio. € im Rahmen eines vorläufigen (vorbehaltlich der finalen Kaufpreisallokation) negativen Unterschiedsbetrags aus demErwerb der Mucos-Gruppe sowie sonstige Einmalkosten in Höhe von 0,5 Mio. €Q1 2025 EBITDA bereinigt um einmalige Kosten in Höhe von 1,2 Mio. € im Rahmen von Restrukturierungskosten bei der axicorp sowie sonstige Einmalkosten.

2 Die Hübner Naturarzneimittel GmbH (bis zum 31.12.2024 „Andere Gesundheitsprodukte“) wurde rückwirkend zum 1. Januar 2025 auf die mibe GmbH Arzneimittel („Markenarzneimittel“)

verschmolzen. Zu Vergleichszwecken wurden die Vorjahreswerte rückwirkend angepasst.

Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com