EQS-News: Dermapharm Holding SE verzeichnet Umsatzrückgang, bereinigtes Konzern-EBITDA und Marge steigen

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Dermapharm Holding SE verzeichnet Umsatzrückgang, bereinigtes Konzern-EBITDA und Marge steigen



31.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Dermapharm Holding SE verzeichnet Umsatzrückgang, bereinigtes Konzern-EBITDA und Marge steigen

Konzernumsatz 2025 sinkt planmäßig auf 1.165,0 Mio. € (-1,3 %) infolge der Auslistung margenschwacher Produkte im Segment „Parallelimportgeschäft“

Bereinigtes Konzern-EBITDA von 324,8 Mio. € innerhalb der Prognosebandbreite; Wachstum beträgt 2,9 % gegenüber Vorjahr, die bereinigte EBITDA-Marge entspricht 27,9 % (plus 1,2 %-Punkte gegenüber Vorjahr)

Unbereinigtes EBITDA wächst um 2,8 % auf 317,6 Mio. €; Marge verbessert sich um 1,1 %-Punkte auf 27,3 %

Für das laufende Geschäftsjahr wird weiteres bereinigtes Konzern-EBITDA Wachstum auf 331 Mio. € bis 341 Mio. € bei einem Konzernumsatz von 1.182 Mio. € bis 1.218 Mio. € erwartet

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende je dividendenberechtigter Aktie in Höhe von 88 Cent vorgeschlagen

Grünwald, 31. März 2026 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute den vollständigen Geschäftsbericht sowie den Nachhaltigkeitsbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr 2025 und bestätigt die zuvor veröffentlichten vorläufigen IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen.

„Im Geschäftsjahr 2025 haben wir unsere Position als wachstumsorientiertes Pharmaunternehmen weiter gefestigt. Das Engagement und die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermöglichen es uns, Innovationen voranzutreiben, internationale Märkte auszubauen und gezielte Akquisitionen zu integrieren. Der wachstumsstarke Bereich 'Markenarzneimittel' sowie unsere internationalen Gesellschaften entwickeln sich weiter sehr erfreulich. Durch die kürzliche Akquisition des österreichischen Unternehmens F. Trenka wurde zudem das Portfolio um die in der MENA-Region etablierten Marken Eucarbon® und Biocarbon® erweitert. Gleichzeitig arbeiten wir an der Neuausrichtung des Segments 'Andere Gesundheitsprodukte' und optimieren das 'Parallelimportgeschäft', um Effizienz und Ertragskraft weiter zu erhöhen. So bleiben wir widerstandsfähig gegenüber externen Herausforderungen und können langfristig verantwortungsbewusst Wachstum erzielen“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Auf Basis finaler, testierter IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen sinkt der Konzernumsatz im abgelaufenen Jahr 2025 auf 1.165,0 Mio. € (Vorjahr: 1.180,8 Mio. €). Der Rückgang um 1,3 % ist im Wesentlichen auf den Portfolioumbau im „Parallelimportgeschäft“ zurückzuführen, im Zuge dessen margenschwache Produkte konsequent reduziert wurden. Das organische Wachstum im Segment „Markenarzneimittel“ kann diesen Rückgang nicht vollständig kompensieren.

Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöht sich um 2,9 % auf 324,8 Mio. € (Vorjahr: 315,6 Mio. €), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 27,9 % entspricht (Vorjahr: 26,7 %). Das unbereinigte Konzern-EBITDA steigt um 2,8 % auf 317,6 Mio. € (Vorjahr: 308,9 Mio. €). Die unbereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf 27,3 % (Vorjahr: 26,2 %).

Segment „Markenarzneimittel“

Der Umsatz im Segment „Markenarzneimittel“ erhöht sich im Geschäftsjahr 2025 um 5,2 % auf 617,2 Mio. € (Vorjahr: 586,5 Mio. €). Das Wachstum wird vor allem durch das starke Bestandsgeschäft, insbesondere der Allergopharma-Gruppe und der internationalen Gesellschaften, getragen. Im Inland zeigen Produkte wie Allergovit®, Myopridin®/Myditin®, Dekristol® OTC, Hygroton® und Ketozolin® ein starkes Wachstum. Die internationalen Tochtergesellschaften in Italien, Spanien, Polen und der Ukraine liefern zusätzliche Wachstumsimpulse. Seit Oktober 2025 wird das Segment um die Firma F. Trenka erweitert, deren Kernprodukte bereits seit vielen Jahren von der Konzerntochtergesellschaft Montavit in Lohnherstellung gefertigt werden. Durch das etablierte Vertriebsnetzwerk von F. Trenka ergeben sich zusätzliche Synergiepotenziale für das weitere Wachstum des Segments.

Das bereinigte EBITDA steigt auf 281,2 Mio. € (Vorjahr: 266,3 Mio. €), die bereinigte EBITDA-Marge auf 45,6 % (Vorjahr: 45,4 %). Die Bereinigungen in Höhe von 2,2 Mio. € betreffen überwiegend Restrukturierungsaufwendungen sowie Einmalkosten aus Anschaffungsnebenkosten. Das unbereinigte EBITDA erhöht sich analog auf 279,0 Mio. € (Vorjahr: 260,9 Mio. €), die Marge steigt auf 45,2 % (Vorjahr: 44,5 %).

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ erzielt im Geschäftsjahr 2025 Umsatzerlöse in Höhe von 352,2 Mio. € (Vorjahr: 352,9 Mio. €) und liegt damit nahezu auf Vorjahresniveau. Der leichte Rückgang ist vor allem auf den laufenden Umbau des Geschäftsmodells bei Arkopharma zurückzuführen. Das organische Wachstum im übrigen Bestandsgeschäft, insbesondere bei Anton Hübner und Euromed, kann diesen Rückgang nicht vollständig ausgleichen.

Das bereinigte EBITDA des Segments beträgt 53,4 Mio. € (Vorjahr: 56,3 Mio. €), die entsprechende EBITDA-Marge liegt bei 15,2 % (Vorjahr: 15,9 %). Neben dem Umbau des Geschäftsmodells der Arkopharma wirken sich auch US-Importzölle und Währungsverluste aufgrund eines schwächeren US-Dollars bei Euromed auf das Ergebnis aus. Das unbereinigte EBITDA sinkt auf 49,6 Mio. € (Vorjahr: 55,0 Mio. €), wodurch sich die unbereinigte EBITDA-Marge auf 14,1 % reduziert (Vorjahr: 15,6 %). Die Bereinigungen in Höhe von 3,7 Mio. € resultieren aus Restrukturierungsaufwendungen bei der Arkopharma-Gruppe und Euromed.

Segment „Parallelimportgeschäft“

Im Segment „Parallelimportgeschäft“ sinkt der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 18,9 % auf 195,6 Mio. € (Vorjahr: 241,3 Mio. €). Der Rückgang resultiert vor allem aus niedrigeren Produktabsätzen infolge einer deckungsbeitragsorientierten Portfoliobereinigung. Das bereinigte EBITDA beträgt –3,8 Mio. € (Vorjahr: –1,6 Mio. €) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -1,9 % (Vorjahr: -0,7 %), während das unbereinigte EBITDA auf –5,1 Mio. € sinkt. Entsprechend reduziert sich die unbereinigte EBITDA-Marge auf –2,6 % (Vorjahr: –0,7 %).

Hauptversammlung 2026 – Vorschlag der Auszahlung einer Dividende von 0,88 € je Stückaktie

Die ordentliche Hauptversammlung der Dermapharm Holding SE findet am 26. Juni 2026 statt. Für das Geschäftsjahr 2025 wird der Vorstand der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende je dividendenberechtigten Aktie in Höhe von 88 Cent vorschlagen.

Ausblick für Geschäftsjahr 2026

Der Vorstand rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Konzern-Umsatz von 1.182 bis 1.218 Mio. € sowie einem bereinigten Konzern-EBITDA in Höhe von 331 Mio. € bis 341 Mio. €.

Für das Segment „Markenarzneimittel“ wird ein weiteres Wachstum erwartet. Letzteres wird durch das organische Wachstum großer Marken, die Einführung neuer Produkte aus eigener Entwicklung in den Bereichen Dermatologie, Kortikoid-Therapie und Allergologie, die schrittweise auf europäische Standorte ausgeweitet werden, sowie der Integration der zuletzt akquirierten Unternehmen Mucos und F. Trenka getragen. Dies dürfte zu steigenden Umsätzen und einem moderat wachsenden Ergebnis führen.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ wird nach dem Konsolidierungsjahr 2025, insbesondere bei Arkopharma, mit steigenden Marktanteilen sowie höheren Umsatz- und Ergebnisbeiträgen gerechnet. Trotz einzelner Belastungen, etwa durch US-Zölle bei Euromed, erwartet der Vorstand insgesamt positive Marktentwicklungen und deutlich steigende Umsätze sowie eine besonders starke Ergebnissteigerung.

Im Segment „Parallelimportgeschäft“ wird die Fokussierung auf margenstarke Produkte fortgesetzt. Trotz eines erwarteten Umsatzrückgangs sollen Effizienzmaßnahmen und Kosteneinsparungen zu einer deutlichen Ergebnissteigerung beitragen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 und der gesonderte nichtfinanzielle Konzernbericht 2025 sind ab heute auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ verfügbar.

IFRS Finanzkennzahlen 2025 (Vergleich zum Vorjahr)

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

in Mio. € 2025 2024 Veränderung Konzern-Umsatz 1.165,0 1.180,8 -1,3 % Markenarzneimittel 617,2 586,5** 5,2 % Andere Gesundheitsprodukte 352,2 352,9** -0,2 % Parallelimportgeschäft 195,6 241,3 -18,9 % Bereinigtes Konzern-EBITDA* 324,8 315,6 2,9 % Markenarzneimittel 281,2 266,3** 5,6 % Andere Gesundheitsprodukte 53,4 56,3** -5,2 % Parallelimportgeschäft -3,8 -1,6 -137,5 % Bereinigte EBITDA-Marge* (in %) 27,9 26,7 1,2 Pp Markenarzneimittel 45,6 45,4** 0,2 Pp Andere Gesundheitsprodukte 15,2 15,9** -0,7 Pp Parallelimportgeschäft -1,9 -0,7 -1,2 Pp Konzern-EBITDA 317,6 308,9 2,8 % Markenarzneimittel 279,0 260,9** 6,9 % Andere Gesundheitsprodukte 49,6 55,0** -9,8 % Parallelimportgeschäft -5,1 -1,6 -218,8 % EBITDA-Marge (in %) 27,3 26,2 1,1 Pp Markenarzneimittel 45,2 44,5** 0,7 Pp Andere Gesundheitsprodukte 14,1 15,6** -1,5 Pp Parallelimportgeschäft -2,6 -0,7 -1,9 Pp

* EBITDA 2025 um Einmaleffekte in Höhe von 7,2 Mio. € bereinigt, inkl. EBITDA der Konzernholding i.H.v. -5,9 Mio. €.

EBITDA 2024 um Einmaleffekte in Höhe von 6,7 Mio. € bereinigt, inkl. EBITDA der Konzernholding i.H.v. -5,4 Mio. €.

** Die Hübner Naturarzneimittel GmbH (bis zum 31.12.2024 "Andere Gesundheitsprodukte") wurde rückwirkend zum 1. Januar 2025 auf die mibe GmbH Arzneimittel ("Markenarzneimittel") verschmolzen. Zu Vergleichszwecken wurden die Vorjahreswerte rückwirkend angepasst.

Unternehmensprofil:

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte unter anderem in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über 1.400 Arzneimittelzulassungen mit mehr als 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für phytotherapeutische Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanische Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp derzeit der siebtgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.





Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 – 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com