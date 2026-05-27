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mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EYLC / ISIN: DE000A3EYLC7

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27.05.2026 15:54:14

EQS-News: Deutliche Steigerung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2025, Dividendenvorschlag 0,80 EUR

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende
Deutliche Steigerung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2025, Dividendenvorschlag 0,80 EUR

27.05.2026 / 15:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG:
Deutliche Steigerung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2025, Dividendenvorschlag 0,80 EUR

Gräfelfing, 27.05.2026. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von TEUR 16.901 (i.Vj. TEUR 7.014). Nach Abzug von Steuern in Höhe von TEUR 4.930 (i. Vj. 2.137) ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 11.971 (i.Vj. TEUR 3.494).

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Juli 2026 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

 

Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Carsten Bokelmann
Vorstand
Rottenbucher Straße 28
82166 Gräfelfing
Tel.: 089/85 85 2-0
Fax: 089/85 85 2-505
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
Rottenbucher Straße 28
82166 Gräfelfing
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 858 52-305
Fax: +49 (0)89 858 52-5 05
E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com
Internet: www.mwbfairtrade.com
ISIN: DE000A3EYLC7
WKN: A3EYLC
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2334408

 
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2334408  27.05.2026 CET/CEST

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