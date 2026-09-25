EQS-News:  Deutsche Beteiligungs AG: Bilanz-Investment in Vected; Hidden-Champion in der Optronik für Verteidigung und Sicherheit

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Deutsche Beteiligungs AG: Bilanz-Investment in Vected; Hidden-Champion in der Optronik für Verteidigung und Sicherheit



25.09.2026 / 16:00 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Bilanz-Investment in Vected; Hidden-Champion in der Optronik für Verteidigung und Sicherheit

Vected entwickelt und produziert Wärmebildtechnologie insbesondere für kritische militärische Anwendungen; auch für

dual-use Zwecke

Tiefgehende Expertise des Unternehmens mit einem voll integrierten System „Made in Germany“

Partner für führende OEMs in der Wehrtechnik, ergänzt durch ein eigenes Produktportfolio aus Wärmebildgeräten

Europäischer Markt für ungekühlte Wärmebildgeräte derzeit rund 1,1 Milliarden Euro groß, mit einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von zwölf Prozent bis 2030

Vected befindet sich in einer Phase signifikanten Wachstums

DBAG zeichnet sich durch hohe Aktivität aus; seit Jahresbeginn acht Transaktionen vollzogen oder vereinbart

Achtes Investment der DBAG aus der Strategie Langfristige Beteiligungen

Frankfurt am Main, 25. September 2026. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) investiert in Vected GmbH (Vected) und erwirbt dabei eine signifikante Minderheitsbeteiligung. Die Beteiligung erfolgt im Rahmen der Investitions-Strategie Langfristige Beteiligungen. Diese Investitionen werden stets mit Mitteln aus der Bilanz strukturiert. Gründer und Geschäftsführer Wolfgang Schöberl führt das Unternehmen weiter. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der Vollzug steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Freigaben.

Ein Technologie-Spezialist mit europäischer Sonderstellung

Vected wurde 2012 von Wolfgang Schöberl gegründet. Kern des Geschäfts sind die Entwicklung und Herstellung sowie Justierung von Wärmebildgeräten, und deren Integration in einsatzfertige Endprodukte. Dazu gehört auch proprietäre Software zur Bildverarbeitung sowie der Einsatz von KI zur Bildoptimierung und Objekterkennung.

Die Produktpalette von Vected umfasst tragbare Wärmebildgeräte, Lösungen für Fahrzeuge sowie Drohnen. Darüber hinaus entwickelt und produziert Vected kundenspezifische Lösungen, die auf den umfangreichen Patenten des Unternehmens basieren.

Wachsende Bedeutung der Optronik für die europäische Verteidigungsstrategie

Die europäischen Verteidigungsbudgets steigen seit 2022 und mit ihnen die Beschaffungsvolumen von Fahrzeugen, Sensoren und Produkten zur Aufklärung. Insbesondere optronische Lösungen gewinnen sowohl in etablierten Systemen als auch in neuen Anwendungen zunehmend an Bedeutung. Wärmebildtechnologien spielen dabei häufig eine entscheidende Rolle, um auch unter anspruchsvollen Bedingungen eine optimale Sichtbarkeit zu gewährleisten. Dieser hochtechnologische Bereich wird in Europa nur von wenigen Unternehmen abgedeckt. Entsprechend besteht eine überproportionale Nachfrage nach Lösungen, wie sie Vected anbietet und die sich durch Technologieführerschaft, hochwertige Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit auszeichnen. Der europäische Markt für ungekühlte Infrarot-Systeme hat ein Volumen von rund 1,1 Milliarden Euro und wächst nach Einschätzung von Branchenexperten bis 2030 um zwölf Prozent jährlich. Bei fahrzeuggebundenen Systemen liegen die Erwartungen deutlich darüber.

Vected fertigt zudem ihre Wärmebildgeräte und elektronischen Module ausschließlich in Deutschland und ist als echtes „Made in Germany“- Unternehmen bestens positioniert, um den Anforderungen von europäischen Beschaffungsstellen nach einer europäischen Lieferkette nachzukommen. Auch auf Kundenseite profitiert das Unternehmen von den hohen Eintrittsbarrieren: Tiefgehendes Know-how, das über Jahrzehnte aufgebaut wurde, sowie die Qualifizierung und tiefe Integration in die Endprodukte der Kunden macht Vected zu einem verlässlichen Zulieferer, der gemeinsam mit seinen Kunden schnell skalieren kann. Diese starke Positionierung spiegelt sich auch in der Entwicklung des Unternehmens wider, das sich in einer signifikanten Wachstumsphase befindet.



Investitionen mit Mitteln aus der Bilanz ermöglichen langfristige Partnerschaften

Die DBAG Investitions-Strategie Langfristige Beteiligungen konzentriert sich auf Minderheitsbeteiligungen, für die Mittel aus der Bilanz aufgewendet werden. Dies ermöglicht eine Haltedauer über die für Private-Equity- Fonds üblichen Laufzeiten hinaus. Somit ergibt sich eine größere Flexibilität in der strategischen Ausrichtung und Unterstützung des Wachstums der Portfoliounternehmen. Wie üblich, wurde die Beteiligung an Vected vor der Investitionsentscheidung anhand der DBAG-Richtlinie für verantwortungsvolles Investieren geprüft.



Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands, Deutsche Beteiligungs AG, sagt: „Wärmebildtechnik war viele Jahre lang ein absolutes Nischenthema. Heute ist sie eine hochrelevante Komponente in der Beschaffung. Vected gehört zu den wenigen europäischen Marktteilnehmern, die den gesamten Prozess von der Sensorik über die Bildverarbeitung bis hin zur Hardware und Justierung beherrschen. Und das mit einer Lieferkette, die weder von US-Exportgenehmigungen noch Komponenten außerhalb Europas abhängig ist. Das ist ein Vorsprung, der sich nur sehr schwer replizieren lässt.“



„Die Nachfrage nach unseren Produkten ist hoch und mit der DBAG können wir die dafür notwendigen Strukturen ausbauen. Wir bereiten das Unternehmen auf weiteres Wachstum vor. Gemeinsam mit der DBAG wollen wir die Produktionskapazitäten erweitern und die Gesellschaft weiter professionalisieren“, sagt Wolfgang Schöberl, Gründer und Geschäftsführer, Vected.

Nächste Wachstumsphase: Professionalisierung und Kapazität

Gemeinsam mit dem Management will die DBAG die Organisation für die kommenden Jahre aufstellen. Im Mittelpunkt stehen der personelle und kapazitative Ausbau des Geschäfts. Zudem erfolgt eine weitere Professionalisierung und Skalierung der Organisation. Bis 2030 soll das Team signifikant wachsen und zugleich die Produktpalette weiter ausgebaut werden, um neue Wachstumspotenziale zu erschließen.

Deutsche Beteiligungs AG

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