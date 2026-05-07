Deutsche Beteiligungs Aktie
WKN DE: A1TNUT / ISIN: DE000A1TNUT7
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07.05.2026 07:30:14
EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Veräußerungen stärken Liquidität; 152 Millionen Euro für Opportunitäten; Jahresprognose bestätigt
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EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Private Equity
Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiche Veräußerungen stärken Liquidität; 152 Millionen Euro für Opportunitäten; Jahresprognose bestätigt
Frankfurt am Main, 7. Mai 2026. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) veröffentlicht ihre Quartalsmitteilung für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Gesellschaft blickt auf ein transaktionsreiches Auftaktquartal zurück: Im Berichtszeitraum kam es zu einer neuen Investition sowie drei vollzogenen Veräußerungen. In den vergangenen acht Monaten konnte die DBAG insgesamt sogar sieben attraktive Transaktionen unter anspruchsvollen Bedingungen umsetzen, davon drei Veräußerungen sowie vier Investitionen. Die Erlöse aus den erfolgreichen Veräußerungen stärken die Liquiditätsbasis erheblich. Somit stiegen die verfügbaren Mittel auf 152,4 Millionen Euro, nach 103,1 Millionen Euro zum Ende des Geschäftsjahres 2025.
Der Nettovermögenswert (NAV) je Aktie lag zum Stichtag 31. März 2026 bei 35,29 Euro (zum 31.12.2025: 36,37 Euro). Der Rückgang ist im Wesentlichen auf niedrige Kapitalmarktmultiplikatoren zurückzuführen, die die DBAG zur Bewertung ihrer Portfoliounternehmen heranzieht. Bereits im April haben sich die Multiplikatoren deutlich erholt. Das Konzernergebnis lag bei
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Exits stärken Feuerkraft für neue Investitionen
Im Berichtsquartal wurden die Veräußerungen von duagon (vollzogen im Januar 2026) und Kraft & Bauer (vereinbart und vollzogen im März 2026) erfolgreich abgeschlossen. Mit Kraft & Bauer veräußert die DBAG nach mehr als sieben Jahren ein Industrieunternehmen, das sie vom Nischenanbieter zum technologisch und international aufgestellten Marktführer bei Brandschutzsystemen für Werkzeugmaschinen entwickelt hat. Die DBAG ist zuversichtlich, in den nächsten Monaten über weitere erfolgreiche Exits berichten zu können.
„Wir haben die Dynamik unserer Portfolioentwicklung in den vergangenen Monaten nochmals deutlich gesteigert“, sagt Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG. „Wir veräußern Unternehmen, wenn die Marktbedingungen stimmen, und investieren neu, wo wir strukturelles Wachstum sehen. Das stärkt unsere Liquidität und gibt uns die Flexibilität, auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld entschlossen zu handeln.“
Diversifiziertes Portfolio
Ein breit diversifiziertes Portfolio ist einer der Grundpfeiler der Investitionsstrategie der DBAG, und dies gilt über alle Anlagestrategien hinweg. Die DBAG verfolgt die makroökonomischen Entwicklungen, darunter steigende Handelszölle, temporäre Lieferkettenunterbrechungen und geopolitische Spannungen, eng, und berücksichtigt diese in ihrer Risikoeinschätzung. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.
Aktionärsorientierte Ausschüttungspolitik wird konsequent fortgesetzt
1] Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Aktien zum 31. März 2026: 17.376.151
Kontakt:
Brigitte Friedrich-Haack
Director Shareholder Relations
E-Mail: brigitte.friedrich-haack@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 293
07.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Beteiligungs AG
|Untermainanlage 1
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 69 957 87-01
|Fax:
|+49 69 957 87-199
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|welcome@dbag.de
|Internet:
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|ISIN:
|DE000A1TNUT7
|WKN:
|A1TNUT
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2322712
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