EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Investition in Totalmobile – einen führenden Anbieter von Field Services Management-Software

Deutsche Beteiligungs AG: Investition in Totalmobile – einen führenden Anbieter von Field Services Management-Software

Von der DBAG beratene Fonds , u.a. DBAG Fund VIII, beteiligen sich am Erwerb von Totalmobile gemeinsam mit Five Arrows

Weiterer Ausbau des Engagements im Sektor IT-Services und Software

Totalmobile ist ein weltweit führender Anbieter von Field Services Management-Software mit Hauptsitz in Belfast, Großbritannien

Marktumfeld ist von strukturellem Wachstum geprägt und zeichnet sich durch attraktive Wachstumsraten aus; zusätzlich angetrieben Befeuerung durch Wechsel zu Cloud-Lösungen

Closing in Q1 2026 erwartet

Frankfurt am Main, 12. November 2025. Von der Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) beratene Fonds erwerben gemeinsam mit Five Arrows, der auf alternative Anlagen spezialisierte Bereich von Rothschild & Co, die britische Totalmobile Limited (Totalmobile) von Bowmark Capital. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt behördlicher Zustimmungen und ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.



Unternehmen und Markt

Totalmobile wurde 1985 in Belfast, Großbritannien, gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Field Services Management-Software. Mehr als 500.000 Nutzer verlassen sich täglich auf die Softwarelösungen des Unternehmens. Mit seiner 100 Prozent cloudbasierten Field First-Plattform ermöglicht Totalmobile seinen rund 900 Kunden, ihre Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und eine deutliche Rendite auf ihre Investitionen zu erzielen. Totalmobile ist besonders stark im öffentlichen Sektor aufgestellt und betreut dort insbesondere Kunden aus dem Gesundheits- und Wohnungswesen sowie verschiedene Rettungsdienste. Um diesen Kreis noch weiter auszubauen, verfolgt das Unternehmen eine expansive Wachstumsstrategie in Australien und Neuseeland. Der adressierte Kernmarkt generiert zweistellige Wachstumsraten und profitiert von positiven regulatorischen Rahmenbedingungen, dem anhaltenden Umstieg auf cloudbasierte Lösungen und der Nachfrage nach weiterer Professionalisierung von Außendienstprozessen. Totalmobile ist für dieses Wachstum bestens aufgestellt und hat gleichzeitig ein robustes Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze.

Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG, sagt: „Wir werden die führende Positionierung von Totalmobile für intelligente, vernetzte Softwarelösungen in enger Zusammenarbeit mit dem Totalmobile-Management sowie Five Arrows weiter ausbauen. Nach der Investition in MAIT, einen führenden Digitalisierungspartner für den Mittelstand, ist diese Transaktion ein weiterer Ausbau unseres Engagements im IT-Services und Software-Sektor. Dieser erfolgt entlang einer Investmentlogik, die auf Skalierung, Produkttiefe und resilienten Geschäftsmodellen beruht.“



Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und IndustryTech-Unternehmen – also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen IT-Services, Software, Healthcare, Umwelt, Energie und Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien aktiv, und seit 2021 mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund 2,6 Milliarden Euro. ELF Capital ergänzt das Angebot der DBAG an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.



