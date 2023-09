EQS-News: Deutsche Eigenheim Union AG setzt positives Wachstum fort

EQS-News: Deutsche Eigenheim Union AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Deutsche Eigenheim Union AG setzt positives Wachstum fort



21.09.2023 / 11:02 CET/CEST

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) fällt per 30.06.2023 positiv aus und beträgt nach ungeprüften zahlen 25 TEUR (Vj.: -590 TEUR). Die Gesamtleistung in Höhe von 5,3 Mio. EUR hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2,0 Mio. EUR mehr als verdoppelt und ist auf die gestiegene Bauaktivität zurückzuführen. Aktuell befinden sich mehr als 70 Einheiten im Bau.



Die liquiden Mittel per 30.06.2023 sind auf 4,5 Mio. EUR angewachsen. Nach dem Stichtag konnten so die bestehenden verzinsten Bankverbindlichkeiten abgelöst werden. Das Konzernhalbjahresergebnis nach Abzug der latenten Steuern beträgt -93 TEUR und stellt eine deutliche Steigerung zum Vorjahr -591 TEUR dar.



Der Halbjahresbericht 2023 wird bis 30. September 2023 auf der Homepage veröffentlicht.



Über Eigenheim Union Gruppe Die Eigenheim Union Gruppe ist auf die Realisierung bezahlbarer und nachhaltiger Wohnqualität in der Metropolregion Berlin-Brandenburg spezialisiert. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrene Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt.

