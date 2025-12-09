EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG schließt Rückzug vom Zweitlisting an der Börse Johannesburg ab

Deutsche Konsum REIT Aktie
WKN DE: A14KRD / ISIN: DE000A14KRD3
|
09.12.2025 16:30:03
|
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Potsdam, 9. Dezember 2025 – Die Deutsche Konsum REIT-AG („Gesellschaft“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat die Rücknahme des Zweitlistings ihrer Aktien an der Johannesburg Stock Exchange („JSE“) mit Wirkung zum 9. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen.
Bereits im März 2024 hatte die Gesellschaft angekündigt, die Zweitnotierung an der JSE zu beenden („Delisting“), um sich künftig auf den Handelsplatz Frankfurt („FSE“) und die dortige Anlegerbasis zu konzentrieren. Der Delisting-Prozess wurde nun in enger Zusammenarbeit mit der JSE sowie den südafrikanischen Aktionären und unter Beachtung aller regulatorischen Vorgaben abgeschlossen.
Für deutsche Aktionärinnen und Aktionäre ergeben sich dadurch keine Änderungen.
Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.
Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE000A14KRD3) gehandelt.
09.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Konsum REIT-AG
|Marlene-Dietrich-Allee 12b
|14482 Potsdam
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)331 740076517
|Fax:
|+49 (0)331 740076599
|E-Mail:
|kt@deutsche-konsum.de
|Internet:
|www.deutsche-konsum.de
|ISIN:
|DE000A14KRD3
|WKN:
|A14KRD
|Börsen:
|Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; JSE Securities Exchange
|EQS News ID:
|2242652
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2242652 09.12.2025 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Konsum REIT-AG
|1,83
|0,27%
