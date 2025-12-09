Deutsche Konsum REIT Aktie

Deutsche Konsum REIT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14KRD / ISIN: DE000A14KRD3

09.12.2025 16:30:03

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG schließt Rückzug vom Zweitlisting an der Börse Johannesburg ab

EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Deutsche Konsum REIT-AG schließt Rückzug vom Zweitlisting an der Börse Johannesburg ab

09.12.2025 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche Konsum REIT-AG schließt Rückzug vom Zweitlisting an der Börse Johannesburg ab

Potsdam, 9. Dezember 2025 – Die Deutsche Konsum REIT-AG („Gesellschaft“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat die Rücknahme des Zweitlistings ihrer Aktien an der Johannesburg Stock Exchange („JSE“) mit Wirkung zum 9. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen.

Bereits im März 2024 hatte die Gesellschaft angekündigt, die Zweitnotierung an der JSE zu beenden („Delisting“), um sich künftig auf den Handelsplatz Frankfurt („FSE“) und die dortige Anlegerbasis zu konzentrieren. Der Delisting-Prozess wurde nun in enger Zusammenarbeit mit der JSE sowie den südafrikanischen Aktionären und unter Beachtung aller regulatorischen Vorgaben abgeschlossen.

Für deutsche Aktionärinnen und Aktionäre ergeben sich dadurch keine Änderungen.


Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE000A14KRD3) gehandelt.


Kontakt:
Deutsche Konsum REIT-AG
Mareike Kuliberda
Investor Relations
Marlene-Dietrich-Allee 12 b
14482 Potsdam
Tel: 0331 / 74 00 76 - 533
Fax: 0331 / 74 00 76 - 599
E-Mail: mk@deutsche-konsum.de



 

09.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Konsum REIT-AG
Marlene-Dietrich-Allee 12b
14482 Potsdam
Deutschland
Telefon: +49 (0)331 740076517
Fax: +49 (0)331 740076599
E-Mail: kt@deutsche-konsum.de
Internet: www.deutsche-konsum.de
ISIN: DE000A14KRD3
WKN: A14KRD
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; JSE Securities Exchange
EQS News ID: 2242652

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2242652  09.12.2025 CET/CEST

