EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG schließt Rückzug vom Zweitlisting an der Börse Johannesburg ab

Deutsche Konsum REIT-AG schließt Rückzug vom Zweitlisting an der Börse Johannesburg ab



09.12.2025 / 16:30 CET/CEST

Deutsche Konsum REIT-AG schließt Rückzug vom Zweitlisting an der Börse Johannesburg ab

Potsdam, 9. Dezember 2025 – Die Deutsche Konsum REIT-AG („Gesellschaft“) (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat die Rücknahme des Zweitlistings ihrer Aktien an der Johannesburg Stock Exchange („JSE“) mit Wirkung zum 9. Dezember 2025 erfolgreich abgeschlossen.

Bereits im März 2024 hatte die Gesellschaft angekündigt, die Zweitnotierung an der JSE zu beenden („Delisting“), um sich künftig auf den Handelsplatz Frankfurt („FSE“) und die dortige Anlegerbasis zu konzentrieren. Der Delisting-Prozess wurde nun in enger Zusammenarbeit mit der JSE sowie den südafrikanischen Aktionären und unter Beachtung aller regulatorischen Vorgaben abgeschlossen.

Für deutsche Aktionärinnen und Aktionäre ergeben sich dadurch keine Änderungen.



Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven.

Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE000A14KRD3) gehandelt.



