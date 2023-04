EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: Deutsche Payment verfolgt ihre Asset Light Strategie durch Migration zu AWS.

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Deutsche Payment A1M SE: Deutsche Payment verfolgt ihre Asset Light Strategie durch Migration zu AWS.



24.04.2023 / 11:31 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Deutsche Payment verfolgt ihre Asset Light Strategie durch Migration zu AWS. Berlin, 24. April 2023 Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN DE000A2P74C5), ein auf die Vermittlung von Zahlungsdienstleistungen spezialisiertes Unternehmen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Vertrag für das AWS Migration Acceleration Program unterzeichnet hat. Das Programm von Amazon Web Services (AWS) unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Systeme schnell und sicher auf die Cloud umzustellen. Die Entscheidung von Deutsche Payment A1M SE für AWS beruht auf der extrem hohen Sicherheit, Verfügbarkeit, Skalierung und Stabilität von AWS. Gerade in der heutigen Zeit, in der Angriffe von Hackern auf IT-Systeme immer häufiger werden, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen auf eine sichere und robuste Cloud-Infrastruktur setzen. AWS bietet hierfür einen erstklassigen Service, der weltweit von Millionen von Nutzern eingesetzt wird. CEO Alexander Herbst ist zuversichtlich, dass Deutsche Payment A1M SE mit AWS den richtigen Partner gefunden hat, um ihre IT-Systeme auf die Cloud zu migrieren. "Die Vorteile von AWS sind unbestritten. Wir sind uns sicher, dass wir mit AWS die Sicherheit, Skalierung und Leistungsfähigkeit erhalten, die wir benötigen, um unsere Services auf die nächste Stufe zu bringen." Deutsche Payment A1M SE verfolgt das Ziel, mit der Umstellung auf die Cloud ihre technischen Abläufe hinsichtlich des Billing-Tools und der SSO-Funktionalität zu straffen und zu optimieren. Mit AWS soll dies schnell und sicher umsetzbar sein. Die Migration auf die Cloud-Systeme von AWS ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung des Asset-Light-Ansatzes des Unternehmens. Dabei nutzt Deutsche Payment A1M SE ihre umfangreiche Expertise im Bereich der Zahlungsabwicklung, um Online-Plattformen bei der Suche nach geeigneten Bankpartnern zu unterstützen und so deren Zahlungsprozesse zu optimieren. Durch die Verwendung von Asset Light senkt die Deutsche Payment ihre Betriebskosten und erhöht die Flexibiltät, indem sie schnell auf Veränderungen in der Nachfrage und im Markt reagieren kann. Dies gibt der Deutschen Payment auch die Möglichkeit, ihre Dienstleistungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten, was sich positiv auf ihr Wachstum und ihre Rentabilität auswirkt. Der Asset-Light-Ansatz ermöglicht der Deutschen Payment mit einem nur geringen Einsatz materieller Vermögenswerte ihre Unternehmensstrategie zu realisieren. Kerngeschäfte wie das Zahlungsmanagement sowie die Vermittlung und die Verarbeitung von Zahlungen können so ohne die Notwendigkeit großer physischer Infrastrukturen betrieben werden. Stattdessen nutzt die Deutsche Payment moderne Technologie wie Cloud-Computing im Rahmen einer hervorragenden Payment-Orchestration, die es ihr ermöglicht, die Dienstleistungen schnell und effizient bereitzustellen. Das Ziel der Payment Orchestration ist es, einen reibungslosen Zahlungsprozess für Kunden und Unternehmen zu schaffen, indem eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung aller Zahlungen bereitgestellt wird. Unternehmen können auf diese Weise ihre Zahlungsabwicklungskosten senken, die Betrugsbekämpfung verbessern und die Kundenbindung erhöhen, indem sie eine Vielzahl von Zahlungsmethoden akzeptieren. Payment Orchestration ist ein Ansatz für die effiziente Zusammenführung und Verwaltung von Zahlungsprozessen für Unternehmen. Es bezieht sich auf die Integration vieler Partnerbanken, PSPs, Anbieter von alternativen Zahlungsarten und Anbieter in vielen anderen Ländern, die ihre Zahlungsgateways und -plattformen mittels API dem Gateway-Partner der Deutschen Payment zur Verfügung stellen und somit in eine einzige Lösung integriert werden, um Zahlungen nahtlos zu verarbeiten und zu verwalten. Mit der Payment Orchestration können also Unternehmen Zahlungen von verschiedenen Quellen wie Kreditkarten, Debitkarten, eWallets und Banküberweisungen akzeptieren und verarbeiten und technisch stellt dieses Angebot quasi die letzte Integration dar, in die ein Händler integrieren muss. Alexander Herbst ergänzt: Das ist Payment on demand as its best! Selbst wenn der Händler einen Anbieter für seine Zahlungsprozesse wechseln möchte, muss er hierfür nicht neu integrieren, sondern wechselt ganz einfach innerhalb der zur Verfügung gestellten Payment-Orchestration. Dafür entstehen weder Kosten noch zeitliche Aufwände. Mit AWS und ACI Worlwide sind wir unserem Ziel, Zahlungslösungen im Rahmen unserer Asset-Light-Strategie für die ganze Welt anbieten zu können, einen großen Schritt nähergekommen. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

24.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com