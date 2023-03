EQS-News: Deutsche Payment A1M SE entwickelt erfolgreich neues Biling-Tool und Single Sign-On (SSO) in ACI Worldwide

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Deutsche Payment A1M SE entwickelt erfolgreich neues Biling-Tool und Single Sign-On (SSO) in ACI Worldwide



29.03.2023 / 09:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Deutsche Payment A1M SE entwickelt erfolgreich neues Biling-Tool und Single Sign-On (SSO) in ACI Worldwide Berlin, 29. März 2023 Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) freut sich bekannt zu geben, dass ein innovatives Billing-Tool für das White-Labeling ACI Worldwide Payment Gateway erfolgreich entwickelt wurde. Das neue Tool ermöglicht eine effizientere und präzisere Abrechnung und erhöht die Benutzerfreundlichkeit des Systems. Parallel zur Einführung des Billing-Tools hat Deutsche Payment A1M SE auch Single Sign-On (SSO) in ACI Worldwide entwickelt. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, sich mit nur einem Login bei mehreren Anwendungen anzumelden. SSO erhöht die Sicherheit und den Komfort für die Benutzer und reduziert gleichzeitig den Aufwand für das IT-Personal. Mit der Entwicklung des neuen Billing-Tools und SSO zeigt Deutsche Payment A1M SE seine Innovationskraft und sein Engagement für kontinuierliche Verbesserungen. Durch die Einführung dieser fortschrittlichen Funktionen können Kunden von einer verbesserten Abrechnungsgenauigkeit, gesteigerter Effizienz und einer höheren Sicherheit profitieren. "Wir sind stolz darauf, diese wichtigen Funktionen in Zusammenhang mit ACI Worldwide anbieten zu können", sagt Alexander Herbst, CEO von Deutsche Payment A1M SE. "Unsere Kunden verlassen sich auf unsere Lösungen, um ihre Zahlungsprozesse sicher und effizient zu gestalten. Die Einführung des neuen Billing-Tools und des Single Sign-On zeigt unser Engagement, unseren Kunden stets den bestmöglichen Service zu bieten." Deutsche Payment A1M SE plant, in den kommenden Monaten weitere innovative Funktionen und Verbesserungen in ACI Worldwide zu integrieren, um die Plattform weiterhin auf dem neuesten Stand der Technik zu halten und den wachsenden Anforderungen seiner Kunden gerecht zu werden. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment A1M SE Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

29.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com