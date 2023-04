EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: Organisatorische Neuorganisation

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Payment A1M SE: Organisatorische Neuorganisation



06.04.2023 / 12:07 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Deutsche Payment A1M SE: Organisatorische Neuorganisation Berlin, 06. April 2023 Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) führt seit dem 1. Quartal 2023 eine organisatorische Neuorganisation durch. So wurden die Fixkosten bereits erheblich gesenkt, um im Rahmen der Asset-Light-Strategie schneller einen positiven Cashflow zu erreichen. Interne Abläufe wurden verschlankt, die Gesellschaft hat sich auch von einigen Mitarbeitern getrennt und deren Tätigkeiten weitgehend auf Freelancer übertragen. Vor diesem Hintergrund ist es nun auch zu einer Verkleinerung des Vorstands gekommen. Dr. Tobias Hagemann hat zum 31. März 2023 im gegenseitigen Einvernehmen sein Amt als Vorstand der Deutsche Payment niedergelegt. CEO Alexander Herbst wird die Geschäfte der Gesellschaft fortan alleine leiten, eine Neubesetzung des Finanzvorstandspostens ist vorerst nicht geplant. Herr Dr. Tobias Hagemann war seit 1. Januar 2022 Mitglied des Vorstands der Deutsche Payment A1M AG und seit dem 6. April 2022 Mitglied des Vorstands der Deutsche Payment A1M SE. Als Finanzvorstand verantwortete er die Bereiche Finance, HR, Recht und Investor Relations. Hagemann wird seine Tätigkeit für die Deutsche Payment außerhalb des Vorstands fortsetzen, die Erfüllung der Funktionen sicherstellen und an CEO Alexander Herbst berichten. Aus Sicht der Gesellschaft ist so gewährleistet, dass trotz einer Reduzierung der Kosten die benötigte maximale Kompetenz im Bereich Finance zur Verfügung steht. CEO Alexander Herbst: Wir schätzen Tobias' Arbeit sehr und bedanken uns bei ihm für seine hervorragende Leistung als CFO. Als Head of Finance bleibt er ein wichtiger Teil unseres Unternehmens und wir freuen uns darauf, mit ihm weiter zusammenzuarbeiten, um unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen. Zur Anpassung der Kosten an ein gegenüber den Vorjahren verändertes Marktumfeld zählt auch der Umzug der Gesellschaft in neue Räumlichkeiten am Flughafen BER. Die neuen Büros bieten eine perfekte Infrastruktur und kurze Wege für Mitarbeiter und Kunden. Ein Shuttle vom Flughafen trägt so z.B. dafür Sorge, dass Kunden und Partner viel Zeit sparen. Obwohl das Marktumfeld schwieriger geworden ist, bleibt der Vorstand zuversichtlich und geht unverändert davon aus, im laufenden Geschäftsjahr ein deutliches Umsatzwachstum und ein verbessertes Ergebnis zu erzielen. Kontakt: Deutsche Payment A1M SE Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment A1M SE Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/

06.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com