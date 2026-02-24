EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit FraudDeflect

Doralis Aktie
WKN DE: A2P74C / ISIN: DE000A2P74C5
|
24.02.2026 10:00:04
24.02.2026 10:00:04
|
EQS-News: Deutsche Payment A1M SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit FraudDeflect
Berlin, 24. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt den Abschluss einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung mit FraudDeflect LLC, einem führenden US-amerikanischen Anbieter von Chargeback-Prevention-Lösungen, bekannt.
Nach einer erfolgreichen Absichtserklärung (Letter of Intent) im Januar 2026 wurde die Zusammenarbeit nun vertraglich fixiert. Die Vereinbarung umfasst:
FraudDeflect's proprietäre Technologie unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Chargeback-Lösungen: Während andere Anbieter bei einem Alert automatisch erstatten und damit den Umsatz verlieren, setzt FraudDeflect auf "Deflection" - die Transaktion wird durch Echtzeit-Datenübermittlung an die Bank verifiziert. In 30-50% der Fälle erkennt der Kunde den Kauf und bricht den Dispute ab. Kein Chargeback, kein Refund, Sale gerettet.
Mit dem neuen VAMP-Programm (Visa Acquirer Monitoring Program), das ab April 2026 in Kraft tritt, wird Chargeback-Prevention für Merchants und PSPs kritisch. Die Schwellenwerte sinken, TC40-Fraud-Alerts zählen erstmals mit, und Verstöße werden mit $10 pro Dispute bestraft.
Alex Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE: "Mit FraudDeflect erweitern wir unser Produktportfolio um eine Lösung, die echten Mehrwert für unsere Partner und deren Merchants schafft. Die Technologie ist nicht nur präventiv, sondern rettet tatsächlich Umsätze - das ist der entscheidende Unterschied."
Die Partnerschaft ist Teil der Strategie der Deutsche Payment A1M SE, sich als führender Payment Orchestrator im DACH-Raum zu positionieren und Merchants sowie PSPs eine umfassende Lösung aus einer Hand zu bieten.
Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das als Payment Orchestrator und Independent Sales Organization agiert. Das Unternehmen verbindet Merchants mit spezialisierten Zahlungsdienstleistern und bietet Lösungen für E-Commerce, POS und High-Risk-Verticals.
Über FraudDeflect
FraudDeflect LLC mit Sitz in Florida ist ein führender Anbieter von Chargeback-Prevention und Fraud-Management-Lösungen. Die proprietäre FD.ID-Technologie ermöglicht es, Disputes zu verhindern bevor sie zu Chargebacks werden - bei gleichzeitiger Erhaltung des Umsatzes.
Kontakt:
Deutsche Payment A1M SE
Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Corporate News enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Einschätzungen des Vorstands und sind mit Unsicherheiten und Risiken verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier getroffenen Aussagen abweichen.
24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Payment A1M SE
|Unter den Linden 40
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 030 81454860
|Fax:
|+ 49 40 6378 5423
|E-Mail:
|info@deutsche-payment.com
|Internet:
|www.deutsche-payment.com
|ISIN:
|DE000A2P74C5
|WKN:
|A2P74C
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2279850
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2279850 24.02.2026 CET/CEST
