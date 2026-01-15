Doralis Aktie
WKN DE: A2P74C / ISIN: DE000A2P74C5
|
15.01.2026 15:11:43
EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit kanadischem Payment-Anbieter DebitWay
|
EQS-News: Deutsche Payment A1M SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit kanadischem Payment-Anbieter DebitWay
Berlin, 15. Januar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5, Börse Düsseldorf) hat eine strategische Vertriebspartnerschaft mit dem kanadischen Payment Service Provider DataPay Technologies Inc. (DebitWay.com) mit Sitz in Montreal geschlossen. Die Kooperation ermöglicht der Gesellschaft den direkten Zugang zum nordamerikanischen Zahlungsverkehrsmarkt.
Erweitertes Leistungsportfolio für Nordamerika
Durch die Partnerschaft kann Deutsche Payment künftig folgende Zahlungslösungen für den nordamerikanischen Markt anbieten:
Erster Merchant bereits live
Die operative Umsetzung der Partnerschaft ist bereits erfolgt: Der erste über Deutsche Payment vermittelte Merchant hat den Vertrag mit DebitWay unterzeichnet.
Strategische Bedeutung
"Mit DebitWay gewinnen wir einen erfahrenen und etablierten Partner für den nordamerikanischen Markt. INTERAC ist das mit Abstand wichtigste Online-Debit-System in Kanada und eröffnet uns Zugang zu einem Markt, den wir bisher nicht bedienen konnten. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Baustein unserer internationalen Wachstumsstrategie", erläutert Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE.
Die Gesellschaft verfolgt konsequent den Ausbau ihres globalen Partnernetzwerks und hat in den vergangenen Wochen mehrere strategische Kooperationen geschlossen, um Merchants weltweit optimale Zahlungslösungen anbieten zu können.
Über Deutsche Payment A1M SE
ISIN: DE000A2P74C5 | WKN: A2P74C | Börse Düsseldorf
Kontakt:
Deutsche Payment A1M SE
15.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Payment A1M SE
|Unter den Linden 40
|10117 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 030 81454860
|Fax:
|+ 49 40 6378 5423
|E-Mail:
|info@deutsche-payment.com
|Internet:
|www.deutsche-payment.com
|ISIN:
|DE000A2P74C5
|WKN:
|A2P74C
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2260812
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2260812 15.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Doralis SE Inhaber-Akt
|
13:44
|Deutsche Payment A1M SE startet beim iRacing Daytona 24 Special Event (EQS Group)
|
15.01.26
|EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit kanadischem Payment-Anbieter DebitWay (EQS Group)
|
13.01.26