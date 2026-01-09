EQS-News: Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit Shift4 (NASDAQ: FOUR).

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation

Deutsche Payment A1M SE schließt strategische Partnerschaft mit Shift4 (NASDAQ: FOUR).



Corporate News

Introducer Agreement mit globalem Top-Acquirer eröffnet Zugang zu Payment-Infrastruktur in über 50 Ländern

Key Facts:

Langfristige Introducer-Partnerschaft mit Shift4 Limited (Malta) und Shift4 Payments UK Limited

Revenue Share: 40% des Net Revenue für vermittelte Merchants

Laufzeit: 5 Jahre Commission pro vermitteltem Merchant

Globale Reichweite: Shift4 operiert in über 50 Ländern weltweit

Shift4-Kennzahlen: >USD 260 Mrd. Transaktionsvolumen p.a., >200.000 Kunden, >150 Zahlungsmethoden

Berlin, 09. Januar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt den Abschluss eines Introducer Agreements mit Shift4 Limited bekannt. Shift4 (NASDAQ: FOUR) ist einer der weltweit führenden Payment-Acquirer mit einer Marktkapitalisierung von über 8 Milliarden US-Dollar und gehört zu den am schnellsten wachsenden Zahlungsdienstleistern weltweit.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Deutsche Payment als autorisierter Introducer Merchants an Shift4 vermitteln. Für jeden erfolgreich vermittelten und von Shift4 akzeptierten Merchant erhält Deutsche Payment eine Vergütung von 40% des Net Revenue über einen Zeitraum von 5 Jahren ab Vertragsschluss mit dem jeweiligen Merchant.

Globale Reichweite als strategischer Vorteil

Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE, kommentiert: „Die Partnerschaft mit Shift4 ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen. Shift4 operiert mittlerweile in über 50 Ländern weltweit – vor 18 Monaten war es noch ein einziges Land. Diese rasante internationale Expansion macht Shift4 zu einem idealen Partner für unsere Kunden mit globalem Geschäft."

Herbst weiter: „Mit Shift4 können wir unseren Merchants nun Zugang zu einer Payment-Infrastruktur verschaffen, die über 150 lokale Zahlungsmethoden unterstützt und jährlich mehr als 260 Milliarden US-Dollar verarbeitet. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Händler, die international expandieren möchten – von Europa über Nordamerika bis nach Asien-Pazifik."

Regionale Abdeckung

Die Vereinbarung umfasst sowohl den europäischen Markt (über Shift4 Limited, Malta) als auch den britischen Markt (über Shift4 Payments UK Limited). Shift4 bietet dabei sowohl Domestic Processing in Europa und Nordamerika als auch Cross-Border Processing in Asien-Pazifik, Afrika, Lateinamerika und dem Nahen Osten.

Zu den von Shift4 bedienten Branchen gehören unter anderem: E-Commerce, Hospitality und Hotels, Gastronomie, Retail, Sports und Entertainment, Airlines und Travel, Casinos und Online Gaming sowie Non-Profit-Organisationen.

Partnerschaftsmodell

Das Introducer Agreement ergänzt das bestehende Partnernetzwerk der Deutsche Payment und stärkt die Position als unabhängiger Payment-Orchestrator. Das Asset-Light-Geschäftsmodell ermöglicht es, Merchants je nach Anforderungsprofil dem optimalen Payment-Partner zuzuführen – ohne eigene Lizenz- oder Infrastrukturkosten.

Die Vergütungsstruktur mit 40% Revenue Share über 5 Jahre pro Merchant schafft eine nachhaltige, wiederkehrende Erlösbasis. Die Vereinbarung enthält zudem eine 6-monatige Tail Period, die auch nach Vertragsende Vergütungen für bestehende Merchant-Beziehungen sichert.

Über Shift4

Shift4 (NASDAQ: FOUR) ist ein führender Anbieter von integrierten Payment- und Commerce-Lösungen. Das Unternehmen verarbeitet jährlich Zahlungen von über 260 Milliarden US-Dollar für mehr als 200.000 Kunden in über 50 Ländern. Shift4 bietet über 150 lokale und alternative Zahlungsmethoden sowie Abwicklung in über 20 Währungen. Zu den Kunden zählen unter anderem 40% aller Hotels in den USA sowie führende Stadien, Airlines und Einzelhändler weltweit. Shift4 Limited ist als Financial Institution in Malta lizenziert und ermöglicht Acquiring- und Processing-Services im gesamten EEA/EU-Raum.

Über Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech -Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als Payment-Orchestrator verbindet das Unternehmen Händler mit einem Netzwerk von Payment-Partnern und ermöglicht so optimierte Zahlungslösungen ohne eigene Lizenzinfrastruktur. Die Aktie ist an der Börse Düsseldorf notiert (ISIN: DE000A2P74C5).

Ausblick

Mit der Shift4-Partnerschaft erweitert Deutsche Payment sein Portfolio an strategischen Acquirer-Beziehungen erheblich. Der Vorstand erwartet erste Merchant-Vermittlungen im ersten Quartal 2026. Die globale Reichweite von Shift4 ermöglicht es Deutsche Payment künftig, auch Merchants mit internationalem Geschäft eine umfassende Payment-Lösung anzubieten. Über konkrete Volumina und deren Auswirkungen auf die Erlössituation wird die Gesellschaft zu gegebener Zeit informieren.

Kontakt:

Deutsche Payment A1M SE

Alexander Herbst

Unter den Linden 40, 10117 Berlin

E-Mail: ir@deutsche-payment.com

www.deutsche-payment.com

Disclaimer: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Vorstands basieren. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen.