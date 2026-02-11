Doralis Aktie

Doralis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P74C / ISIN: DE000A2P74C5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 11:34:43

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE: Strategische Partnerschaft mit Trust Payments

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation
Deutsche Payment A1M SE: Strategische Partnerschaft mit Trust Payments

11.02.2026 / 11:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Deutsche Payment A1M SE: Strategische Partnerschaft mit Trust Payments

Berliner Payment-Orchestrator erweitert Partnernetzwerk um führenden britischen Payment Service Provider


Berlin, 11. Februar 2026 – Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5), börsennotierter Payment-Orchestrator mit Sitz in Berlin, gibt den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Trust Payments (UK) Ltd bekannt.

Trust Payments ist ein etablierter Payment Service Provider mit Hauptsitz in London und regulatorischen Lizenzen der Financial Conduct Authority (FCA) in Großbritannien sowie der Malta Financial Services Authority (MFSA). Das Unternehmen bietet Payment Gateway Services, Acquiring-Lösungen und Zugang zu über 100 Zahlungsmethoden weltweit.

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird die Deutsche Payment A1M SE als autorisierter Introducer für Trust Payments im europäischen Markt tätig. Die Partnerschaft umfasst sowohl Payment Gateway Services für E-Commerce-Händler als auch Acquiring-Lösungen über das Trust Payments Netzwerk.

„Mit Trust Payments gewinnen wir einen erfahrenen Partner mit vollständiger Lizenzierung in UK und der EU", erklärt Alexander Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE. „Diese Partnerschaft stärkt unser Netzwerk und ermöglicht uns, unseren Kunden noch umfassendere Payment-Lösungen anzubieten."


Über Deutsche Payment A1M SE
Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech-Unternehmen mit Sitz in Berlin (Börse Düsseldorf, ISIN: DE000A2P74C5). Als Payment-Orchestrator verbindet das Unternehmen Händler mit optimalen Zahlungslösungen durch ein Netzwerk von über 70 Payment Service Providern.

Über Trust Payments
Trust Payments ist ein führender Payment Service Provider mit Hauptsitz in London. Das Unternehmen ist durch die FCA (UK) und MFSA (Malta) reguliert und bietet Payment Gateway, Acquiring und alternative Zahlungsmethoden für Unternehmen weltweit.

Kontakt:
Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Tel: +49 30 81454860
E-Mail: ir@deutsche-payment.com
Web: www.deutsche-payment.com

 


11.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Payment A1M SE
Unter den Linden 40
10117 Berlin
Deutschland
Telefon: + 49 030 81454860
Fax: + 49 40 6378 5423
E-Mail: info@deutsche-payment.com
Internet: www.deutsche-payment.com
ISIN: DE000A2P74C5
WKN: A2P74C
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2274896

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2274896  11.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Doralis SE Inhaber-Akt

mehr Nachrichten