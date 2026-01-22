EQS-News: Deutsche Payment A1M SE unterzeichnet Letter of Intent für Chargeback Prevention Partnerschaft

EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Kooperation

Deutsche Payment A1M SE unterzeichnet Letter of Intent für Chargeback Prevention Partnerschaft

Berlin, 22. Januar 2026 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) gibt die Unterzeichnung eines Letter of Intent mit Fraud Deflect LLC, einem führenden US-amerikanischen Technologieanbieter im Bereich Chargeback Prevention, bekannt.

Partnerschaft adressiert Milliardenmarkt

Der globale Markt für Chargeback Management wird auf über 15 Milliarden USD geschätzt. Mit der Einführung des Visa Acquirer Monitoring Program (VAMP) im Oktober 2025 und der Verschärfung der Schwellenwerte auf 1,5% ab April 2026 steigt der Druck auf Händler und Payment Service Provider, ihre Chargeback- und Fraud-Raten aktiv zu managen.

Über Fraud Deflect

Fraud Deflect hat eine proprietäre Technologie entwickelt, die potenziell betrügerische Transaktionen (TC15) und Chargeback-Risiko-Transaktionen (TC40) bereits auf Device-Ebene erkennt und abfängt. Die Lösung arbeitet präventiv über direkte Integrationen mit Visa Order Insight, Mastercard Consumer Clarity und CE3.0 - im Gegensatz zu herkömmlichen Tools, die erst nach Einleitung eines Disputes aktiv werden.

Nachgewiesene Ergebnisse aus dem US-Markt zeigen Reduktionen von bis zu 55% bei Alerts und 59% bei Chargebacks. Fraud Deflect betreut bereits hunderte Payment-Merchants, darunter auch High-Risk-Segmente, und hat kürzlich einen Vertrag mit einer Top-20 US-Bank über mehr als 90.000 Händlerkonten abgeschlossen.

Geplante DACH-Expansion

Die Parteien beabsichtigen, bis Ende Februar 2026 einen verbindlichen Distributionsvertrag für den DACH-Raum abzuschließen. Deutsche Payment soll den Vertrieb an PSPs, Acquirer und Händler in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen. Bei erfolgreicher Marktdurchdringung ist eine Ausweitung auf weitere EU-Märkte vorgesehen.

Bei erfolgreicher Umsetzung der Partnerschaft sieht die Gesellschaft signifikantes Umsatzpotenzial im DACH-Markt.

"Chargeback Prevention wird mit den verschärften VAMP-Regeln zum Pflichtprogramm. Mit Fraud Deflect können wir unseren Kunden eine Lösung anbieten, die Probleme verhindert bevor sie entstehen - das spart nicht nur Chargebacks, sondern erhält den Umsatz", so Alex Herbst, Vorstand der Deutsche Payment A1M SE.



Über Deutsche Payment A1M SE

Die Deutsche Payment A1M SE ist ein börsennotiertes Fintech -Unternehmen mit Sitz in Berlin. Als Payment-Orchestrator verbindet das Unternehmen Händler und PSPs mit über 70 Zahlungspartnern und bietet maßgeschneiderte Payment-Lösungen für E-Commerce, Forex und Digital Entertainment. Die Aktie ist an der Börse Düsseldorf notiert (ISIN: DE000A2P74C5).

